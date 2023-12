EZ-Weihnachtsspendenaktion: Große Solidarität mit Menschen in Not

Große Solidarität mit Menschen in Not

Firmen, Vereine und viele Privatleute haben die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung in diesem Jahr schon unterstützt. Mehr als 120 000 Euro sind bislang zusammen gekommen. Und das gute Werk geht weiter.











Vereine müssten mit gutem Beispiel vorangehen, findet Matthias Wallisch. Deswegen hätten er als erster Vorsitzender und die anderen Mitglieder des Gesangvereins Neckarlust Esslingen für den guten Zweck getrommelt und 5000 Euro für die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung eingeworben. Kürzlich haben Wallisch sowie seine Schwester Ellen Strauß-Wallisch – mit deren Töchterchen Charlotte – das Geld übergeben.

Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung, hinter der der Verein Gemeinsam helfen steht, sammelt dieses Jahr zum 57. Mal Spenden. „Sie gehen direkt an soziale Projekte und hilfsbedürftige Menschen im Kreis Esslingen“, versichert die Vereinsvorsitzende Patricia Oesterle. Obwohl viele Menschen selbst den Gürtel enger schnallen müssten angesichts gestiegener Verbraucherpreise und einer schwächelnden Konjunktur, sei die Spendenbereitschaft in Esslingen und Umgebung ungebrochen, sagt sie. Mehr als 120 000 Euro seien bislang schon zusammengekommen. „Diese Solidarität macht Hoffnung.“

Spenden für soziale Projekte und Menschen in Not

Denn obwohl der Kreis Esslingen über eine starke Wirtschaftskraft verfüge, die vielen Menschen ein gutes Einkommen ermögliche, gebe es auch Familien und Einzelpersonen in großer Not. Bei ihnen sei das wenige Ersparte in der Coronapandemie und der nachfolgenden Inflation weggeschmolzen, sagt Oesterle. Das zeigten die vielen Hilfsanträge von Sozialämtern und Wohlfahrtsorganisationen im Landkreis. Aber auch Vereine und Einrichtungen, die Menschen auf unterschiedliche Art und Weise helfen, brauchen ihrerseits Hilfe in Form von Spenden. In diesem Jahr zählen unter anderem die Jugendfarm Esslingen, der Verein Wildwasser, die Amsel-Gruppe Wernau, der Kinderschutzbund und der Förderverein der Rohräckerschule zu den Hilfsempfängern der EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Viele tragen gerne und verlässlich zu diesem guten Werk bei. „Wir sind ein in Esslingen tief verwurzelter Verein“, sagt Ellen Strauß-Wallisch, die Leiterin des Chores Rhythmicals des Gesangvereins Neckarlust. Da sei es wichtig, den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren und für jene in der Stadt, die in Not seien. Für sie und die anderen Sänger und Sängerinnen sei es umso schöner, mit dem eigenen Talent auch noch etwas Gutes zu tun. Ein Teil der Spenden für die EZ-Weihnachtsaktion wurde bei einem gut besuchten Benefizkonzert des Chores im Neckar-Forum gesammelt, bei dem auch der international erfolgreiche Gesangskünstler Max Mutzke und die Lumberjack Big Band auf der Bühne standen. Den Rest legten die Vereinsmitglieder selbst drauf.

Viele Benefizaktionen zugunsten der EZ-Hilfskampagne

Auch weitere Benefizaktionen haben in diesem Jahr die Spendenkasse gefüllt. Mehr als 5300 Euro haben die Landfrauen wieder bei ihrem Marmeladenverkauf im Einkaufszentrum ES erlöst. Auch die Benefizgala „Wir bewegen was“ im Esslinger Schauspielhaus, das Adventssingen der EZ mit lokalen Kulturschaffenden in der Kelter Wäldenbronn, Konzerte des Folklorechores Plochingen und des Sängerbunds Ruit sowie der Auftritt eines Blechbläserquartetts mit Thomas Matrohs, Martin Raisch, Michaela Mayer und Andreas Horwath haben zugunsten der EZ-Aktion stattgefunden.

Diese geht auch nach Weihnachten weiter. Noch immer kann gespendet werden, noch immer fließen Gelder an Hilfsbedürftige und soziale Projekte. Auch weitere Benefizaktionen stehen aus. Am 14. Januar um 17 Uhr findet ein festliches Konzert in der Klosterkirche Denkendorf statt mit dem Trompetenensemble Stuttgart und dem Stuttgarter Domorganisten Johannes Mayr. Und vom 22. Januar bis 4. Februar schüttet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen beim Spendenmarathon weitere Gelder über die Plattform „Wir Wunder“ aus.

