Esslinger Adventssingen: Weihnachtliches Miteinander voller Herz und Seele

9 Buddy Bosch, Hardy Fritsch, Ela Kirchner und Martin Hofbauer (von links) stimmten das Publikum musikalisch auf eine besinnliche Adventszeit ein. Foto: Roberto Bulgrin

Alle Jahre wieder stellen sich Künstlerinnen und Künstler beim Adventssingen zugunsten der EZ-Weihnachtsaktion in den Dienst der guten Sache: Der Musiker Buddy Bosch machte es mit dem Adventssingen in der Alten Kelter Wäldenbronn erneut möglich.











Weihnachten ist das Fest der Liebe – und der Lieder. In vielen Familien ist es seit jeher guter Brauch, gemeinsam unterm Weihnachtsbaum zu singen. Und auch wenn diese Tradition heute nicht mehr ganz so verbreitet ist, schätzen es viele, die altvertrauten Lieder zum Klingen zu bringen – am liebsten gemeinsam mit anderen, die ähnlich empfinden. Gelegenheit dazu bot das Adventssingen zugunsten der EZ-Weihnachtsaktion. Im Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn trafen sich zahlreiche Gäste, die nicht nur aus Esslingen, sondern teils von weit her gekommen waren, um sich einstimmen zu lassen auf eine besinnliche Zeit – und um sich von Ursula Seybold und ihrem Sirnauer Helferteam mit einem Tässchen Glühwein oder Punsch und leckeren Knabbereien verwöhnen zu lassen und eine Auszeit von der vorweihnachtlichen Hektik zu nehmen.

Klamme Finger – warme Herzen

Der Esslinger Musiker Buddy Bosch hatte die Idee eines Benefiz-Adventssingens zu Gunsten der EZ-Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben und für die Premiere im Hofgut Sirnau eine ganze Reihe von Künstlerkolleginnen und -kollegen gewonnen. Im zweiten Jahr bot nun der Hof der Alten Kelter in Wäldenbronn das stimmungsvolle Ambiente für einen herzerwärmenden Abend. Robert Keller und seine Feuerwehr-Oldtimerfreunde sowie Fred Coschurba mit dem Förderverein Nord hatten den Veranstaltungsort in Kerzenschein und Lichterglanz getaucht. Und die Fahrzeughalle der Feuerwehroldies wurde kurzerhand in eine festlich dekorierte Bühne verwandelt. Das war auch bitter nötig, denn die eisige Kälte dieses Abends machte vor allem den vorzüglichen Saitenartisten Buddy Bosch, Hardy Fritsch und Martin Hofbauer zu schaffen. Dass sie trotz klammer Finger bei Weihnachtsliederklassikern wie „Ihr Kinderlein, kommet“, „Kling Glöckchen“ oder „Leise rieselt der Schnee“ jeden Ton trafen, spricht für sie. Und für die Sängerin Daniela „Ela“ Kirchner, die mit glockenklarer Stimme das Publikum zum Mitsingen einlud.

Dass man Weihnachtslieder ganz anders intonieren kann, bewies der Comedian Markus Zipperle, der den schwäbischen Comic-Figuren Äffle und Pferdle seine Stimme leiht und zeigte, dass man so besinnliche Klassiker wie „Es schneielet“ oder „Draußa em Wald“ auch flott interpretieren kann. „Zippi“ brachte das Publikum mit brottrocken-schwäbischem Humor und so manchem Äffle-und-Pferdle-Sketch zum Schmunzeln. Dem Adventssingen verlieh er damit eine heiter-leichte Note. Schwäbisch macht es auch Wulf Wager, der Tausendsassa, der das Schwäbische ebenso im Blut hat wie das Komödiantische und das Närrische. Herrlich, wie er die Weihnachtsgeschichte ins Neckartal verlegte und en passant verriet, weshalb die Esslinger den süffigeren Wein haben als die Tübinger Gôgen. Zu Herzen ging derweil seine Erinnerung an einen Weihnachtsabend mit der Großmutter, bei dem es nicht nur bei einem Gläschen Wein blieb.

Gelebtes Miteinander

Als Schauspielerin ist Marion Jeiter vielen ein Begriff – beim Adventssingen setzte sie wie im Vorjahr literarische Akzente. Und egal, ob sie mit Marcel Pobés Text „Der irrtümlichste Weihnachtsbaum“ die nachdenklicheren oder mit Loriots „Advent“ die heiteren Momente betonte – das Publikum spürte, mit wie viel Herz und Seele Marion Jeiter Texte rezitiert, die den Zauber des Weihnachtsfests spürbar werden lassen. Genau das gilt auch für Buddy Boschs musikalische Zugabe „S Chrischtkend isch em Schwobaland“ – ein Weihnachtslied aus seiner Feder, das daran erinnert, was wirklich zählt am frohen Fest. Und dass sich die Menschen dieses Gefühl des Miteinanders niemals nehmen lassen dürfen.

Manche Zuhörerinnen und Zuhörer hatten sich ob der eisigen Temperaturen erst kurzfristig zum Besuch des Adventssingens entschlossen – und sie haben ihr Kommen erklärtermaßen nicht bereut. Wie jener Herr, der seinen Nachbarn zwischen zwei Weihnachtsliedern zuflüsterte: „Ich bin so froh, dass Ihr mich zum Mitkommen motiviert habt. Das hätte ich nicht verpassen wollen.“ Reaktionen wie diese bekamen Künstlerinnen, Künstler und Organisatoren hinterher immer wieder zu hören. Beim Abschieds-Punsch nach dem Abbau waren sich alle Beteiligten einig: „Das machen wir im nächsten Jahr wieder.“ Der zweite Advent 2024 ist vorsorglich in den Terminkalendern notiert.