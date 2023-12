EZ-Weihnachtsspendenaktion: Sie verpacken Gsälz im Akkord

1 Gute Stimmung bei der gemeinsamen Arbeit: Helene Höfer, Christa Manz, Elfriede Beuck, Anni Diehl und Gretel Schuder (von links) verpacken die Marmelade. Foto: Barbara Scherer

Seit Jahrzehnten kochen die Landfrauen Marmelade ein – alles zugunsten der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung.











Link kopiert

Bevor die hübsch gestalteten Gläschen über den Verkaufstisch gehen, ist noch einmal Arbeit angesagt. Die findet mittlerweile seit Jahrzehnten im Untergeschoss von Gretel Schuder in der Esslinger Turmstraße statt. An einem Tisch sitzen Helene Höfer, Christa Mauz, Elfriede Beuck und Anni Diehl und bereiten die Ware zum Verkauf vor. Das heißt, die Gläser mit der eingekochten Marmelade werden nach Sorten sortiert, mit Aufklebern versehen, bekommen ein textiles Häubchen und wandern in bereitgestellte Kisten.

Rund 1000 Gläser Marmelade werden verkaufsfertig gemacht

Das Team ist eingespielt, und hat ganz offensichtlich Spaß an der Arbeit in dem kleinen Raum. „Gsälz heißt das eigentlich“, wird das Wort Marmelade amüsiert korrigiert. „Ich brauch neue Etiketten, ich noch neue Tücher“, heißt es von der anderen Seite des Tischs. Ist eine Kiste voll gepackt, wird sie nach draußen in den Flur getragen, die nächste leere Kiste zum Befüllen über den Tisch gereicht. Hand in Hand und fließend geht die Arbeit voran: Rund 1000 Gläser mit Marmelade, pardon Gsälz, werden so verkaufsfertig gemacht. „Wir fangen immer um 13 Uhr an und arbeiten bis 19 Uhr, dann sind 1000 Gläser fertig ausgezeichnet“, erklärt Gretel Schuder, die das Ganze in ihrem Haus koordiniert. Ihr Ehemann Eberhardt Schuder schreibt derweil ein Stockwerk höher die Etiketten, die auf die Gläser geklebt werden.

Die selbst gemachten Fruchtaufstriche hat Schuder von den einzelnen Landfrauengruppen aus dem Kreisverband, aus Esslingen, RSKN, Wäldenbronn, Köngen, Leinfelden Echterdingen, Plattenhardt und Deizisau eingesammelt oder sie zu sich transportieren lassen. Und 40 verschiedene Sorten an Marmelade und Fruchtgelee füllen die Gläser: Holunder, Erdbeer, Zwetschge, Kirsche, Kirschpflaume, Mirabelle, Josta, Quitten- und Apfelgelee und andere mehr. Auch Khaki ist dabei. Bei dieser Frucht müsse man ab und an Überzeugungsarbeit leisten, wenn Kundinnen sie als „ausländisches“ Gewächs betrachten, berichtet Helene Höfer. „Das ist eine Frucht, die mittlerweile auch hier wächst.“

War über Jahre das Quittengelee der Renner im Verkauf, so sei heute eher Erdbeergsälz die beliebteste Sorte im Verkauf. „Ein paar wenige Exoten sind auch dabei, das wird aber nicht verraten, sonst wollen die Kunden nur diese“, sagt Gretel Schuder. Die etwa 1000 Gläser werden die Landfrauen fast immer komplett los. Bleibe etwas übrig, werde das an die Tafel und andere gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Zusätzlich kommen noch rund 100 Paar selbstgestrickte Socken, Stulpen, Wichtel und Weihnachtsgebäck auf den Verkaufstisch. Gretel Schuder fängt jetzt bereits wieder mit dem Sockenstricken für den Verkauf im Jahr 2024 an: „Jetzt ist schon vor der Weihnachtsspendenaktion 2024“, heißt es bei ihr.

Seit zwei Jahren haben die Frauen ein warmes Plätzchen im Einkaufszentrum ES

Am Mittwoch, 6. und Donnerstag, 7. Dezember, jeweils von 9 Uhr an bis in den Abend, stehen die Landfrauen im Einkaufscenter DAS ES und bringen die selbstgemachten Dinge unter die Leute.

Das sei deutlich angenehmer als noch vor Jahren, als die Frauen draußen in der Kälte stehen mussten. „Meist vor dem Rathaus, bei Wind und Wetter“, wie Gretel Schuder erklärt. Seit zwei Jahren fänden sie nun Platz im Einkaufscenter.