Internationale Klänge beim Sängerbund Ruit: Chorgesang ohne kulturelle Grenzen

1 Der internationale Horizont ist dem Sängerbund Ruit mit Dirigentin Claudia Großekathöfer (links) wichtig. Foto: Horst Rudel

Mit einem Konzert zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion am 10. Dezember in der Kirche St. Monika in Ostfildern-Ruit zeigt der Sängerbund Ruit sein internationales Spektrum.











Link kopiert

Das „th“ ist in der englischen Sprache nicht leicht auszusprechen. Damit es beim Singen gut klingt, übt die gebürtige Engländerin Hilary Schmitt-Thomas mit den Männern und Frauen vom gemischten Chor des Sängerbunds Ruit die Aussprache. Eine halbe Stunde lang wird vor den Proben Lautsprache trainiert. Dann klingt das perfekt. „Solche internationalen Impulse bereichern unseren Chor“, findet Martina Gerbig, die Vorsitzende des Sängerbunds Ruit. Auch Geflüchtete sind willkommen. Am Sonntag, 10. Dezember, laden die Sängerinnen und Sänger zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion zum Adventskonzert ein.

Dass Musik auch dann verbindet, wenn es Sprachbarrieren gibt, steht für die engagierte Vereinschefin außer Frage. Deshalb liegt Gerbig die Integration geflüchteter Menschen sehr am Herzen. Im Frühjahr war sie beim Freundeskreis Asyl zu Gast, um Männern und Frauen aus der Ukraine oder aus Syrien die Angst zu nehmen, im Chor mitzusingen. „Wir sind für alle offen.“ Aber vielen falle es schwer, die Unsicherheit zu überwinden. Keine Berührungsängste hat Oleksandr Babienko, der aus Charkiv in der Ukraine vor dem Krieg flüchten musste. „Ich habe mein ganzes Leben lang gesungen“, sagt der Chorist. Er ist glücklich, dass er im Chor so viele Kontakte knüpfen konnte.

Paten helfen bei der Eingewöhnung

Der Ukrainer hat Paten beim Sängerbund, die ihm das Leben in Ostfildern erleichtern. Beim Eingewöhnen in den Chor steht ihm Eugen Pankraz zur Seite. Der 76-jährige Russlanddeutsche baut Brücken zwischen den Kulturen, die sich im Alltag unterscheiden. Für Babienko, der erst seit knapp zwei Jahren in Deutschland ist, „eine große Hilfe“. Pankraz erinnert daran, dass Sängerfeste in östlichen Ländern Tradition haben. In der estländischen Hauptstadt Tallinn, auf deutsch Reval, findet bis heute ein Sänger- und Tanzfest statt. Die Tradition des Singens weiter zu pflegen, ist dem Senior wichtig.

Das Miteinander der Nationen finden auch die langjährigen Sängerinnen und Sänger aus Ruit schön. Der 86-jährige Günter Bubeck ist seit 64 Jahren aktiver Sänger. Dass sich der Verein auch den Menschen aus anderen Ländern öffnet, gefällt ihm gut. Als Gewinn empfindet er, dass die gebürtige Engländerin Hilary Schmitt-Thomas mit ihm und den anderen die englische Aussprache übt. Bubeck gefällt, dass die Dirigentin Claudia Großekathöfer mit den Sängerinnnen und Sängern auch englische Lieder einstudiert. Zur Weihnachtszeit steht auch das englische Volkslied „Greensleeves“ (auf deutsch: grüne Ärmel) mit seiner wundervollen Melodie auf dem Plan. „Es ist ein Gewinn, dass beim gemeinsamen Singen Menschen aus vielen Nationen und aus unterschiedlichen Generationen gemeinsam an den Konzertprojekten arbeiten“, findet die Chorleiterin, die seit zehn Jahren beim Sängerbund Ruit tätig ist. Mit ihrer Vize-Chorleiterin Sabine Frömke möchte sie den Chor „fordern, aber vor allem mit Spaß und mit Leidenschaft bei der Sache sein“.

Wie gut das Miteinander der Generationen klappt, gefällt Ines Schleehauf. Ihr Vater Walter ist zweiter Vorsitzender des Sängerbunds. Zum Singen hat sie ihr Opa Horst Wieder gebracht. Dass drei Generationen gleichzeitig in einem Chor singen, sei in Ruit bislang einmalig, sagt die junge Frau.„Schon als Kind habe ich beim Kinderchor Ruiter Spätzle mitgesungen, die gab es damals noch“, schwärmt die 26-Jährige, die auch Jugendleiterin der DLRG Ostfildern-Denkendorf ist. Heute gibt es den Kinder- und Jugendchor Ostfildern, den der Sängerbund mit der Eintracht Nellingen und der Musikschule aufgebaut hat.

Gastfreundschaft wie in Mexiko

Dass die Geselligkeit beim Sängerbund einen so hohen Stellenwert hat, macht Roman Dengler möglich. Der gebürtige Mexikaner lebt seit langem in Deutschland. Nicht nur das gemeinsame Singen, auch die Bewirtung findet er wichtig. Deshalb kümmert er sich um den Thekendienst: „Nach der Probe bei einem Glas Wein, Bier oder Wasser zu entspannen und ins Gespräch zu kommen, das ist wichtig.“ Da lassen sich aus seiner Sicht „prima Kontakte knüpfen“. Ihm ist es eine Freude, für das passende Umfeld zu sorgen. Von den Reisen der Ruiter Sängerinnen und Sänger schwärmt Bärbel Fuhrmann. In der ukrainischen Partnerstadt Poltawa, in Montluel oder in Japan hat der Sängerbund gesungen und dabei internationale Netzwerke geknüpft. „Es ist schön, die Chorarbeit in anderen Ländern kennenzulernen.“

Adventskonzert des Sängerbunds Ruit

Für den guten Zweck

Die Adventskonzerte des Sängerbunds Ruit haben Tradition. Der Chor tritt am Sonntag, 10. Dezember, in der katholischen Kirche St. Monika auf. Das Konzert beginnt um 18 Uhr im Narzissenweg 19. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion wird gebeten.

Besetzung

Beim Konzert ist als Solist der Trompeter Martin Schmelcher dabei. Den gemischten Chor und den Männerchor dirigiert die studierte Chorleiterin und Pianistin Claudia Großekathöfer. Sie begleitet den „Adventszauber“ auch mit Klavier und Orgel. Den Frauenchor des Sängerbunds leitet Sabine Frömke.

Geschichte

Der Sängerbund Ruit wurde 1863 gegründet. Zurzeit hat der Verein 159 Mitglieder, davon singen 67 aktiv in drei Chören. Bis zum Jahr 2000 war der Sängerbund ein Männerchor. Danach wurde er zum gemischten Chor, der sich Sängern aus anderen Nationen öffnet. Homepage: www.saengerbund-ruit.de