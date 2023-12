EZ-Weihnachtsspendenaktion: Weltmeisterliches und Schwäbisches

1 Die Cheerleader des American Football Teams Raccoons eröffneten die Benefiz-Talentshow mit einer rasanten Performance. Foto: /Rainer Kellmayer

Bei der Benefiz-Talentshow „Wir bewegen was“ wurde im Esslinger Schauspielhaus wieder für jeden Geschmack etwas geboten.











Tanz, Akrobatik, Musik und Humor: Die 15. Auflage der Benefiz-Talentshow „Wir bewegen was“ bot an der Württembergischen Landesbühne Esslingen für jeden Geschmack etwas. Der Kulturmanager Winfried Kampmann hatte die Veranstaltung, deren Erlös wie in den vergangenen Jahren wieder der EZ-Weihnachtsspendenaktion zufließt, perfekt organisiert und in einer spannungsvollen Dramaturgie auf die Bühne gebracht. Besonders begeistert waren die vielen Kinder im Publikum von den Kunststücken der Zirkus AG „Agapino“. Die Jungs und Mädels des Esslinger Kinderhauses Agapedia fesselten mit Artistik am Trapez, einem Reifentanz und virtuosen Spielen mit knallbunten Jojos. Zuvor hatten die Cheerleader des American Football Teams Raccoons für die rasante Eröffnung der Show gesorgt. Die Stunts und akrobatisch aufgebauten Pyramiden saßen, und mit ihren farbig glitzernden Pompons waren die Tänzerinnen und Tänzer eine Augenweide.