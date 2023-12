1 Beim Abschiedskonzert für Chorleiter Hans-Günther Driess zog der Folklorechor Plochingen nochmals alle Register. Foto: /Rainer Kellmayer

Die beiden Weihnachtskonzerte des Folklorechors Plochingen waren auch ein klingendes Dankeschön an den scheidenden Dirigenten Hans-Günther Driess.











Über den beiden Weihnachtskonzerten des Folklorechors Plochingen in der Kirche St. Konrad lag ein Hauch von Wehmut: Nach 47 Jahren gab Hans-Günther Driess die Leitung des weithin bekannten Chors in jüngere Hände. „Ich bin sehr froh, in David Müller einen fähigen Nachfolger gefunden zu haben“, sagte Driess.