EZ-Spendenaktion: Wo die Not von Familien mit behinderten Kindern am größten ist

Wo die Not von Familien mit behinderten Kindern am größten ist

1 Die EZ-Weihnachtsspendenaktion unterstützt den Förderverein der Rohräckerschule, die einen neuen behindertengerechten Bus für außerschulische Aktionen anschafft. Foto: dpa/Inga Kjer

Die Familien von Kindern und Jugendlichen mit mehrfacher Behinderung brauchen dringend Hilfe. Die EZ-Aktion unterstützt den Förderverein der Esslinger Rohräckerschule, die einen Bus für außerschulische Aktivitäten anschaffen möchte.











Link kopiert

Im Februar hat die Diakonie Stetten wegen steigender Baukosten kalte Füße bekommen und ihr Wohnprojekt in Baltmannsweiler abgesagt. Es sollten 18 stationäre und sechs Kurzzeitplätze entstehen, um die Angehörigen wohnortnah von der Rund-um-die-Uhr-Pflege zu entlasten. Die Enttäuschung ist bei den betroffenen Familien noch immer groß. „Es ist ein Desaster“, bringt es Ursula Hofmann auf den Punkt, die sich im Esslinger Verein „Rückenwind. Pflegende Mütter behinderter Kinder stärken!“ engagiert und die zu dessen Begründerinnen zählt. Seit rund zehn Jahren kämpft sie für ein solches Angebot, das im Landkreis Esslingen bislang fehlt. Die Eltern müssten lange Wege für eine Kurzzeitpflege ihrer oft mehrfach behinderten Kinder auf sich nehmen. „Manche fahren bis an den Bodensee“, weiß Hofmann. Sie pflegt ihre 22-jährige Tochter, die mit einem seltenen Gendefekt geboren wurde. Was man Familien zumute, sei beschämend. „Je weniger Entlastung es gibt, desto mehr zehrt das an den psychischen Kräften der Familie“, warnt die vierfache Mutter, wenn Elternteile deswegen ihre Berufstätigkeit aufgeben müssten, habe das auch wirtschaftliche Folgen. „Wir werden einfach nicht gesehen und haben keine Lobby“, beklagt Hofmann.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Unterdessen teilt das Landratsamt mit, dass man das Projekt in Baltmannsweiler nicht weiterverfolgen werde. Zusammen mit dem Landkreis Göppingen habe man zwar mit 22 regional und überregional tätigen Leistungserbringern Kontakt aufgenommen. Aber alle hätten aufgrund der schwierigen Personalsituation und der gestiegenen Baukosten bis auf Weiteres abgesagt. „Wir werden aber die Bedarfe der Familien nicht aus den Augen verlieren und mögliche Alternativen, zum Beispiel solitäre Kurzzeitplätze, in Betracht ziehen“, heißt es aus dem Esslinger Amt für besondere Hilfen. Angebote für die Kurzzeitbetreuung in Gastfamilien gebe es bereits. Bei höheren Hilfe- und Pflegebedarfen sei diese Lösung jedoch nur bedingt geeignet, räumt das Amt ein.

Großer Mangel für Familien mit behinderten Kindern im Kreis Esslingen

Die Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung seien im Landkreis Esslingen insgesamt „schwierig bis schlecht“, sagt Ursula Hofmann, denn vor allem der Personalmangel wirke sich auch auf andere Bereiche aus. So gebe es etwa lange Wartezeiten für einen Kindergartenplatz, ob im Rohräckerzentrum oder in der Regelkita. „Frühförderung ist aber auch für Kinder mit Handicap sehr wichtig“, sagt Hofmann.

Inklusion ist noch lange nicht erreicht

„Es ist noch ein langer Weg bis zur Inklusion“, sagt auch Tanja Klotz, Elternbeiratsvorsitzende an der Rohräckerschule und im Vorstand von Rückenwind, auch wenn sich immer mehr Kommunen im Kreis dieser Aufgabe stellen würden. Aufholbedarf sieht sie bei der Ferienbetreuung, für Kinder mit Behinderung fehle es aber an Betreuerinnen und Betreuern. Eine bessere Bezahlung wäre ein wichtiger Schritt, um diese Jobs attraktiver zu machen. Für Tanja Klotz gehört zu Inklusion aber auch, dass sich die betroffenen Familien selbst mehr zeigen. Wie schwer und anstrengend das sein kann, weiß sie aus Erfahrung. Ihr 12-jähriger Sohn ist hyperaktiv, kann nicht sprechen und ist autistisch veranlagt. Es ist deshalb vorher nie klar, wie er in bestimmten Situationen reagieren wird. Eines aber passiert fast immer: Ihr Sohn fällt auf. Andere Kinder etwa auf dem Spielplatz fragen nach, was mit ihm los sei. So komme oft ein Gespräch in Gang – auch mit Eltern der gesunden Kinder. „Ich finde das wichtig und richtig toll“, sagte Tanja Klotz.

Bus „Emma“ macht Ausflüge oder Theaterbesuche erst möglich

Den normalen Alltag zu stemmen ist für Familien mit einem gehandicapten Kind allein schon eine Herausforderung. Intensive Pflege, Therapien, Arzttermine und der Schulbesuch geben meistens den Takt vor. Darüber hinaus den Kindern noch besondere Angebote zu machen, dafür fehlt den Eltern manchmal die Kraft, nicht zuletzt finanziell. Deshalb versucht der Förderverein der Rohräckerschule Esslingen für körperliche und motorische Entwicklung einzuspringen, um den Kindern während der Schulzeit besondere Erlebnisse zu verschaffen, indem er finanziert oder bezuschusst. Dazu gehören etwa tiergestützte Therapien, Theaterbesuche, Schullandheime oder Fußballtraining. Ohne den rollstuhlgerechten Neunsitzer-Bus des Fördervereins, der Emma heißt, wäre das nicht möglich. „Emma ist elementar für einen Großteil unserer Aktionen“, sagt die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Andrea Anders. Müsste man jedes Mal ein privates Busunternehmen buchen, wäre das ein immenser Aufwand – wenn am Ende überhaupt ein passendes Fahrzeug zur Verfügung steht, mit dem auch die Rollstuhlfahrer dabei sein können.

Doch Emma, die teilweise auch an die anderen Schulen des Rohräckerzentrums verliehen und an den Wochenenden von den Familien gemietet werden kann, gibt langsam den Geist auf. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion unterstützt deshalb die Anschaffung eines neuen behindertengerechten Fahrzeugs. „Das ist eine riesige Hilfe für uns“, freut sich Andrea Anders.

Die EZ-Spendenaktion

Hintergrund

Die Spendenaktion der Eßlinger Zeitung, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“ steht, findet zum 57. Mal statt. Sie unterstützt auch in diesem Jahr soziale Projekte sowie direkt Familien und Einzelpersonen in Not. Die Hilfe richtet sich an Menschen im Kreis Esslingen. Zugunsten der Aktion finden zahlreiche Benefizveranstaltungen statt.

Konten

Überweisungen sind möglich an Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Sachspenden können nicht angenommen werden. Sicher und bequem kann man übrigens auch online spenden unter https://www.wirwunder.de/projects/127930.