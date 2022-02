1 Die Tage der Zulassungsstelle im Esslinger Landratsamt sind gezählt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Zulassungsstelle des Landratsamts hat künftig dauerhaft ihren Sitz im Esslinger Einkaufszentrum „Das ES!“. Das Ausländeramt befindet sich in der Außenstelle in Plochingen.















Kreis Esslingen - Die Tage des alten Landratsamts in den Pulverwiesen sind gezählt. Kurz vor dem geplanten Abriss des in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäudes verlassen weitere Dienststellen und Ämter der Kreisverwaltung die Büroetagen. Sie ziehen im März in übergangsweise angemietete Räumlichkeiten in der Esslinger Innenstadt oder in den jüngst fertiggestellten Verwaltungsneubau nach Plochingen um.

Die betroffenen Dienststellen schließen jeweils für die Dauer des Umzugs. Darunter sind auch viele Ämter mit Publikumsverkehr wie das Rechts- und Ordnungsamt, das zuständig ist für Fragen der Einbürgerung, des Waffen- oder Gaststättenrechts und Ordnungswidrigkeiten, die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle, das Ausländeramt, das Kreismedienzentrum und die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Esslingen. Letztere zieht am Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, von der Röntgenstraße in Esslingen-Zell in den Verwaltungsneubau Plochingen. In die Röntgenstraße kommen dafür das Revisionsamt am Dienstag, 15. März, sowie das Amt Bauen und Naturschutz am Mittwoch, 16. März, und Donnerstag, 17. März.

Das Rechts- und Ordnungsamt bezieht am Montag, 14. März, eine Etage am Standort in Plochingen. Die Führerscheinstelle, das Sachgebiet Straßenverkehrswesen und die Dezernatsleitung Gesundheit, Ordnung und Verkehr werden am Montag, 21. März, in die errichtete Außenstelle im Stadtteil Stumpenhof ziehen.

Die bisher im Landratsamt befindliche Zulassungsstelle zieht am Donnerstag, 24. März, und Freitag, 25. März, in Büroräume im Einkaufszentrum „Das ES!“, direkt gegenüber des Esslinger Bahnhofs. In dringenden Fällen kann man sich an beiden Tagen an die Zulassungsstellen sowie die ab Montag, 14. März, wieder geöffneten Führerscheinstellen in den Außenstellen des Landratsamts in Kirchheim, Nürtingen und Filderstadt wenden. Die Zulassungsstelle Esslingen ist ab Montag, 28. März, im „ES!“ geöffnet. Sie wird dort dauerhaft ihren Sitz haben.

Das Kreismedienzentrum im Esslinger Landratsamt hat von Donnerstag, 17. März, bis Freitag, 25. März, wegen des Umzugs in den Verwaltungsneubau Plochingen für den Publikumsverkehr geschlossen. Am Dienstag, 29. März, ziehen die Mitarbeitenden des Sachgebiets Information und Kommunikation aus den Esslinger Pulverwiesen an den Standort Plochingen um. Das Bestandsgebäude der Kreisverwaltung ist dann nahezu geräumt, teilt das Landratsamt mit.

Ganz zum Schluss wird das Ausländeramt, bisher in der Landratsamt-Außenstelle Nürtingen untergebracht, nach Plochingen ziehen. Das Ausländeramt bleibt wegen des Umzugs am Donnerstag, 31. März, und Freitag, 1. April, geschlossen.

Das Landratsamt bittet Besucher, rechtzeitig einen Termin bei der jeweiligen Dienststelle zu vereinbaren. Telefonnummern und Möglichkeiten für eine online-Terminreservierung gibt es unter www.landkreis-esslingen.de.