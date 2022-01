Landratsamt in Plochingen fertig

10 Minutengenaue Schlüsselübergabe an den Bauherren: Landrat Heinz Eininger mit Josef Kraus und Wolfgang Müller von der Firma Georg Reisch (von links). Foto: Horst Rudel

Auf dem Plochinger Stumpenhof ist für rund 40 Millionen Euro eine neue Außenstelle des Landratsamts Esslingen entstanden. 225 Landkreisbeschäftigte werden in den nächsten Wochen dort einziehen, der Betrieb soll im April starten.















Plochingen - Um genau 11.27 Uhr unterzeichneten der Esslinger Landrat Heinz Eininger und Wolfgang Müller vom Bauunternehmen Georg Reisch aus Bad Saulgau das Übergabeprotokoll. Mit diesem formalen Akt ist am Freitag der Verwaltungsneubau in Plochingen vom ausführenden Generalunternehmen an den Bauherren, den Landkreis Esslingen, übergeben worden. Er wurde anstelle des Schwesternwohnheims auf dem ehemaligen Krankenhausgelände errichtet.