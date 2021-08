9 Die Feuerwehr war am Donnerstagabend mit zehn Fahrzeugen am Esslinger Landratsamt im Einsatz. Foto: SDMG/Kohls

Nach dem Feuer in einer Teeküche im Landratsamt Esslingen am Donnerstag sind die Folgen auch einen Tag später noch zu spüren. Das Gebäude bleibt am Freitag aus Sicherheitsgründen teilweise für den Publikumsverkehr gesperrt.

Esslingen - Nachdem es am Donnerstagabend in einer Teeküche des Landratsamts Esslingen zu einem Brand gekommen war, ist das Gebäude am Freitag für den Publikumsverkehr teilweise gesperrt. Wie Pressesprecherin Andrea Wangner mitteilte, betrifft das in erster Linie die Führerschein- und Zulassungsstelle.

Das Feuer brach gegen 17.15 Uhr in dem grünen Bestandsgebäude aus. Laut Polizei beschränkte sich der Brand allerdings nur auf einen Raum: die Teeküche. Zu Schaden sei niemand gekommen, das bestätigte auch Wangner. Zu dieser Uhrzeit seien die meisten Beschäftigten bereits im Feierabend gewesen, außerdem hätten viele derzeit Urlaub genommen.

Schließungen für den Publikumsverkehr

Weil sich bei dem Feuer starker Rauch entwickelt hat, muss das Gebäude aus Sicherheitsgründen am Freitag für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben, sagte Wangner. Es müsse derzeit geprüft werden, ob das Betreten des Gebäudes gesundheitlich unbedenklich sei.

Neben der KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle seien von der Schließung auch der Infostand, die Zahlstelle sowie das Kreisarchiv mit Bibliothek betroffen. Am Montag, so der Plan, sollen aber alle Bereiche wieder regulär im Betrieb sein. Das Landratsamt bittet deshalb darum, mit Anliegen bis Montag zu warten. Sollte es dringend sein, gibt es laut der Pressesprecherin die Möglichkeit, sich an die Außenstellen zu wenden oder sich mit dem Landratsamt in Verbindung zu setzen.

Brandursache derzeit noch unklar

Wie hoch der Schaden ist, der bei dem Brand entstanden ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Ebenso, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Laut einem Polizeisprecher waren zehn Fahrzeuge der Feuerwehr mit 41 Einsatzkräften vor Ort.