Veranstaltungen im Kreis Esslingen: Diese Feste stehen im Sommer an

Der Sommer steht vor der Tür. Und damit auch die Saison der Veranstaltungen unter freiem Himmel. Wer in den heißen Monaten Unterhaltung an der frischen Luft sucht, kann in Esslingen und Umgebung aus einem vielseitigen Angebot wählen. Stadtfeste, Open-Air-Konzerte oder Freiluftkino – Feierlaunige kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Kulturgänger. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.

Maientag (Nürtingen) Schwindelerregend: Bei der von Freitag, 7. Juni, bis Montag, 10. Juni, stattfindenden Feier steht dieses Jahr ein 80 Meter hohes Kettenkarussell auf dem Festplatz des TSV Oberensingen. Nach dem gemeinsamen Singen am Freitag und einem Umzug durch die Stadt am Samstag spielen Bands auf einer erstmals aufgebauten Bühne. Im Frühjahr 2025 entscheidet sich, ob das Fest Unesco-Kulturerbe wird.

Schön Am Neckar (Nürtingen) Grunge, Ska und Motown-Soul, dazu Alphorntechno und arabisch angehauchter Reggae-Folk – genretechnisch deckt das Open-Air am Nürtinger Flussufer ein breites Spektrum ab. Der Verein Kulturprovisorium richtet das Festival am Freitag, 21. Juni, und Samstag, 22. Juni, zum insgesamt zehnten Mal aus. Als Leitlinien nennen die Veranstalter musikalische Vielfalt und nachhaltige Organisation.

Freilufttheater (Esslingen) Momo in der Maille: Von Dienstag, 2. Juli, bis Donnerstag, 4. Juli, jagen die „grauen Herren“ durch die Esslinger Parkanlage. Für ihre alljährlichen Freiluftvorstellungen hat sich die Württembergische Landesbühne in diesem Sommer den Jugendbuchklassiker von Michael Ende vorgenommen. Mit den Open-Air-Veranstaltungen in der Altstadt beendet die Theatergruppe die Saison.

Festival auf dem Flugplatz

Schwörfest (Esslingen) Was früher das Bürgerfest war, heißt inzwischen Schwörfest. Im Mittelpunkt steht aber weiterhin das Esslinger Ehrenamt. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, stellen etwa 90 Vereine und Gruppen in der Altstadt ihre Arbeit vor. Fester Bestandteil ist zudem die Schwörzeremonie am Freitagabend im Schwörhof.

EZ-Lauf (Esslingen) Laufprofis und Hobbyjogger stellen am Sonntag, 7. Juli, gleichermaßen ihre Ausdauerfähigkeiten unter Beweis. Die zehn Kilometer lange Strecke des Hauptlaufes führt bei der 24. Ausgabe mitten durch die Esslinger Altstadt. Kinder und Jugendliche können an den kürzeren Schülerläufen beziehungsweise am Bambinilauf teilnehmen. Anmeldungen bis Sonntag, 16. Juni.

Marquardtfest (Plochingen) Höhepunkt im Plochinger Veranstaltungsjahr ist das Marquardtfest. Die Innenstadt wird dabei von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, zur Feiermeile. Mit dem Fest ehrt die Gemeinde ihren ehemaligen Ortsherrn. Der Bischof und Patriarch Marquardt von Randeck vermachte den Bürgern der Stadt im 14. Jahrhundert zahlreiche Grundstücke.

Sonnenrot (Kirchheim) Der Name ist Programm: Bei gutem Wetter sind die Konzerte auf dem Flugplatz Hahnweide abends ins Rot des Sonnenuntergangs getaucht. Vor diesem Hintergrund treten von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, vier Tribute-Bands auf. Sie bringen die Musik der Fantastischen Vier, Robbie Williams, Coldplay und Tina Turner nach Kirchheim.

100 Jahre Musikverein Beuren Mit Rockband und Wiesn’-Kapelle feiert der Musikverein Beuren von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, auf dem Platz der Turn- und Festhalle sein 100-jähriges Jubiläum. Zum Programm gehören außerdem ein Seniorennachmittag und ein Festumzug.

Kino unter den Sternen

Vinzenzifest (Wendlingen) Die Vielfalt ihrer Trachten präsentieren Heimatvereine der Region von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, auf dem Wendlinger Marktplatz. Das Vinzenzifest ist auch Landestreffen des Bundes der Egerländer, einem Vertriebenenverband. Das Egerland ist eine historische Region, deren Gebiet heute in Tschechien und Bayern liegt.

Kultursommer auf der Burg (Esslingen) Ob Fans der großen Hollywood-Blockbuster oder Liebhaber der europäischen Arthouse-Streifen – das Freiluftkino auf der Esslinger Burg ist seit Jahren Anlaufstelle für beide Gruppen. Bei den Vorführungen von Mittwoch, 24. Juli, bis Samstag, 3. August, bietet der Innenhof des Geländes Platz für bis zu 3000 Personen. Im Rahmen des Esslinger Kultursommers stehen auf der Burg zuvor Konzerte von Saltatio Mortis, Matthias Reim und Kerstin Ott an. Sie finden von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, statt.

Sommernachtskino (Kirchheim) Laue Sommernächte genießen und die Neuheiten des Filmjahres auf der großen Leinwand verfolgen? Beim Freiluftkino auf dem Kirchheimer Martinskirchplatz geht von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 25. August, beides zusammen. Wer sich für die Vorführungen vor Ort stärken will, kann zwischen Pizza, Pasta, Burgern und Salaten wählen. Das Programm erscheint im Juli.

Estival (Esslingen) Um die regionale Weinvielfalt zu erkunden, ist das Estival genau der richtige Ort. Für die Veranstaltung, die einst als Zwiebelfest firmierte, bauen Gastronomiebetriebe aus der Umgebung von Freitag, 2. August, bis Mittwoch, 14. August, ihre Stände rund um den Esslinger Marktplatz auf. Zu probieren gibt es nicht nur Alkoholisches, sondern auch schwäbische Klassiker und lokale Spezialitäten wie Käsespätzle oder Zwiebelzupfer.

Konzerte im Sonnenblumenfeld

3K-Festival (Köngen) Von Rock bis Reggae, von Indie bis Dancehall reichen die Musikrichtungen beim 3K-Festival in Köngen. Lokale Bands spielen am Samstag, 10. August, unter dem Motto „Konzerte, Kabarett, Kontraste“ auf dem Burgschulareal. Weitere Informationen will der Veranstalter, das Köngener Jugendhaus Trafo, in Kürze bekannt geben.

Goldgelb (Aichwald) Ein Acker neben dem Wasserturm in Aichwald-Krummhardt wird von Donnerstag, 15. August, bis Montag, 19. August, zum Festivalgelände. Zwischen Sonnenblumen und Strohballen treten an fünf Tagen zehn Bands auf, darunter Covergruppen von Queen, Creedence Clearwater Revival und Meat Loaf. Veranstalter des Open-Airs ist der Kulturverein Krummhardt.

Flammende Sterne (Ostfildern) Feuerwerkskörper in allen Formen und Farben erleuchten von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, den Nachthimmel über Ostfildern. Auf dem Boden ergänzen bei dem Festival im Scharnhauser Park Konzerte, Wettbewerbe und ein Markt das Programm. Die Flammenden Sterne feiern dieses Jahr ihr 20. Jubiläum.

Wein-Lounge (Esslingen) Ziel der Veranstaltung auf dem Hafenmarkt ist es, Esslingen als Weinstadt zu bewerben. Winzer stellen von Donnerstag, 5. September, bis Montag, 9. September, ihre Sorten vor. Außerdem beraten sie an ihren Ständen zur Auswahl und beantworten Fragen zum Anbau. Für Unterhaltung sorgen ein DJ und Live-Musik.

ES funkelt (Esslingen) Shoppen bis spät in den Abend – diese Möglichkeit besteht am Samstag, 7. September, in der Esslinger Innenstadt. Auf dem Nachtflohmarkt lässt sich nach Kunsthandwerk und Antiquitäten stöbern. Währenddessen sorgt der Lichtermarkt für Stimmung in den Straßen. Zahlreiche Geschäfte öffnen ihre Türen bis 22 Uhr.