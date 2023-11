Esslinger Open-Air-Konzerte 2024: Die Burg ruft, und die Musiker kommen

1 So wollen die Fans auch im Sommer 2024 Konzerte auf der Esslinger Burg erleben. Foto: Roberto Bulgrin

Internationale Stars waren auf der Esslinger Burg bereits zu Gast – die Gästeliste reicht von Al Jarreau über Van Morrison bis hin zu B. B. King. In der Open-Air-Saison 2024 setzt der Konzertveranstalter Music Circus auf starke Stimmen aus deutschen Landen.











Link kopiert

Ein Blick aufs Thermometer macht in diesen Tagen nicht unbedingt Appetit auf Kulturgenuss unter freiem Himmel. Doch der nächste Sommer kommt bestimmt, und diese Aussicht weckt Vorfreude auf die Open-Air-Saison 2024. In Esslingen rückt dann die altehrwürdige Burg wieder in den Fokus: Dort gibt es jedes Jahr zur Sommerzeit nicht nur das Open-Air-Filmfestival des Kommunalen Kinos, sondern auch große Konzerte mit namhaften Gästen. Das Programm fürs kommende Jahr ist schon jetzt komplett: Die Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis eröffnet den sommerlichen Konzertreigen, gefolgt von Schlager-König Matthias Reim und der Sängerin und Songschreiberin Kerstin Ott. Und wenn sich diese Größen der deutschen Musikszene von der Burg verabschiedet haben, schlägt die Stunde der Film-Fans, die sich auf ein weiteres Kino auf der Burg freuen dürfen – diesmal hoffentlich bei deutlich besserem Wetter als in diesem Jahr.