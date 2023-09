1 Mancherorts verfärben sich die Bäume bereits herbstlich. Foto: imago//P. Frischknecht

Warum verfärbt sich in diesem Jahr bei manchen Bäumen im Kreis Esslingen das Laub schon jetzt? Ein Fachmann von Forst BW hat darauf Antworten.











In der vergangenen Woche konnte man meinen, der Hochsommer wolle gar nicht mehr enden. Höchstwerte um die 30 Grad sind im September nicht gerade die Regel. Um so erstaunlicher wirkt ein Phänomen, das beispielsweise am Albtrauf im Kreis Esslingen zu beobachten ist: An manchen Hängen färbt sich das Laub der Bäume bereits braun. Kündigt sich damit bereits der Herbst an?

Herbstanfang Der kalendarische Herbst beginnt in unseren Breiten mit der Tag- und Nachtgleiche, die in diesem Jahr am 23. September ist. Zudem gibt es den meteorologischen Herbstbeginn am 1. September.

Laubfärbung Laut dem Förster Jürgen Sistermans-Wehmeyer ist momentan eine vorzeitige Herbstfärbung zu beobachten. Bei der Laubverfärbung spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Der Fachmann für Waldnaturschutz, Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik im Forstbezirk Schurwald von Forst BW nennt primär die zeitweiligen Trockenphasen in Kombination mit hohen Tagestemperaturen und den vielen Sonnenstunden pro Tag als Ursache. Auch die Fruchtbildung im vergangenen Jahr spiele hinein, da die Bäume bei der Fruchtbildung viel Energie und Kraft investieren und diese Reservestoffe nun fehlen. Wenn sie besonders viele Früchte getragen haben, gehen sie nach Worten des Forstfachmanns früher in die Phase der Regeneration über.

Trockenstress Trockenheit macht Bäumen zu schaffen, da sie einen Großteil des Wassers, das die Wurzeln aufnehmen, über ihre Blätter verdunsten. Da es in diesem Jahr sehr lange trocken und sehr warm war, standen die Waldbäume unter sogenanntem Trockenstress. Dieser bewirke dasselbe wie der nahende Winter, erklärt Sistermans-Wehmeyer: „Der Baum möchte sich schützen, indem er seine Verdunstungsrate reduziert und wirft sein Laub ab. Im Extremfall wirft er bereits die grünen Blätter ab. Hat er zuvor noch genug Zeit, zieht er ganz nach seinem herbstlichen Prozedere das Chlorophyll ab und die Blätter werden rot oder gelb.“

Klimawandel Die frühe Laubverfärbung und den frühen Laubabfall erklärt Jürgen Sistermans-Wehmeyer darüber hinaus auch als Phänomen des Klimawandels. Statistische Daten, anhand derer sich der verfrühte Laubabfall nachweisen ließe, kennt der Forstfachmann zwar nicht, aber er beobachte diese Entwicklung seit dem Jahr 2018. Zudem habe die Verfärbung hat auch etwas mit der Lage zu tun: Je nachdem, ob es sich um eine Hanglage, um einen Nord- oder Südhang handelt, die Bäume auf sandigen, kalkhaltigen oder Tonböden stehen tritt die Laubfärbung auch abhängig von der Baumart früher oder später ein.

Auffälligkeiten Durch die lang anhaltende Trockenheit produzieren die Waldbäume eine besonders große Menge an Saatgut, Experten sprechen in diesem Fall von einem Mastjahr: Bei Bäumen mit unregelmäßiger Fruchtbildung gibt es dann große Mengen an Saatgut. „Sie fruktifizieren mehr als in anderen Jahren. Das hängt damit zusammen, dass sie überleben wollen“, erläutert Sistermans-Wehmeyer den Hintergrund. Krankheiten können ebenfalls zu einer verfrühten Blattverfärbung führen.