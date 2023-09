1 Per Helikopter wird Kalk über den Baumwipfeln verteilt. Foto: Landratsamt

Vom 11. bis zum 22. September verteilen Hubschrauber Kalk über den Wäldern in Schlaitdorf, Weilheim und Kirchheim (Kreis Esslingen). Damit soll der Boden entsäuert werden.











Um die Fruchtbarkeit der Waldböden zu stärken, wird in den Kommunalwäldern von Schlaitdorf, Weilheim und Kirchheim vom 11. bis 22. September der Boden gekalkt. Laut dem Esslinger Landratsamt wird dabei per Helikopter Dolomitkalk auf einer Fläche von rund 450 Hektar verteilt.

In der Flugzzeit der Maschinen sind die Waldgebiete abschnittsweise für Besucher gesperrt. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Kalkmaterial bestehe nicht, betont die stellvertretende Forstamtsleiterin Sandra Neuwersch. Dies sei vielmehr aus Sicherheitsgründen erforderlich: Zum einem seien zahlreiche Lastwagen auf den Wegen unterwegs, um das Material anzuliefern. Zum anderen sei „gelegentlich mit herabfallenden Klumpen verbackenen Kalkstaubs aus dem Streukübel des Helikopters zu rechnen“.

Der Boden soll entsäuert werden

Die Bodenschutzkalkung ist Teil der Strategie zum Nachhaltigkeitsmanagement der Landesforstverwaltung und wird von der Europäischen Union gefördert, so das Kreisforstamt. Studien hätten gezeigt, dass der im Wald ausgebrachte Kalk die Säure im Boden neutralisiert und dabei hilft, den PH-Wert zu stabilisieren. Dadurch würden die Bäume in ihrer Vitalität und Widerstandskraft gegenüber Trockenheit gestärkt und ein reiches Bodenleben gefördert.

Eine trockene Witterung voraussetzt, soll die Bodenschutzkalkung am 11. September in Schlaitdorf beginnen. Laut der Kreisverwaltung werden an zwei Tagen die Waldteile Schaichberg und Haierlanden gekalkt. Es folgen in Weilheim die Gebiete Egenfirst, Wolfscherre und Unterdiebel. Vom 18. September an wird für eine Woche der Talwald bei den Bürgerseen in Kirchheim bearbeitet. Das Waldgebiet ist voraussichtlich am Mittwoch, 20. September, für Besucher komplett gesperrt. Betroffen sind auch der Parkplatz bei den Bürgerseen sowie der sogenannte Herrschaftsweg durch den Wald, der eine beliebte Verbindungsstrecke für Radfahrer von den Bürgerseen in Richtung Nürtingen ist. An den anderen Tagen bleiben Parkplatz und Herrschaftsweg geöffnet, es kommt jedoch teilweise zu Sperrungen im Wald.