1 Flanieren durch den Darm: Ein großes, begehbares Modell des Verdauungstraktes liefert bei der Messe „Gesund leben“ im Neckarforum neue Einsichten. Foto: g

Die Gesundheit darf kein Patient in der Lebensplanung sein. Darum klärt die von der Eßlinger Zeitung präsentierte Messe „Gesund leben“ am Samstag und Sonntag, den 16. und , 17. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Neckarforum über das wichtige Thema auf.















Link kopiert

Esslingen - Mittendrin im Wohlbefinden, immer am Ball und mit stichhaltigen Angeboten präsentiert sich die Messe „Gesund leben“. Extra-Stationen beim Rundgang sind ein großes, begehbares Darmmodell, Schnupper-Tennis-Events oder der Impfbus am Sonntag. An zwei Tagen wird das Neckarforum an der Hauffstraße in Esslingen zum Gesundheitstempel. Denn regionale Aussteller treten auf mit Tipps, Ratschlägen und Infos rund um den riesigen Themenbereich Gesundheit. Als besonderen Appetithappen für einen Besuch können sich die ersten 250 Gäste an beiden Tagen an einem kostenlosen, natürlich vitaminreichen Drink erfrischen, teilt Heike Poliak-Klein vom Messe-Organisationsteam bei der Eßlinger Zeitung mit.