1 Florian Jacoby, Leiter der Therapieabteilung am Klinikum Esslingen, demonstriert eine kräftigende Ganzkörperübung. Foto: Gaby Weiß

Wer statt im Verein oder Fitnessstudio lieber zuhause trainiert, kann sein Workout mit ganz einfachen Hilfsmitteln gestalten.















Link kopiert

Von Gaby Weiß

Esslingen - Während der pandemiebedingten Lockdowns war das Training in Sportvereinen untersagt, Fitnessstudios waren geschlossen. Viele Menschen haben sich in Eigeninitiative sportlich betätigt, die Laufschuhe geschnürt, sich aufs Fahrrad geschwungen oder Übungsgeräte angeschafft, um im Wohnzimmer zu trainieren. Auf der Fitnessmatte stapeln sich jetzt Springseil, Latexbänder, Hula-Hoop-Reifen, Schwingstäbe und Faszien-Rollen. Daneben stehen das Balance-Board, das Mini-Trampolin, ein Bauchtrainer und das Aerobic-Steppbrett bereit. Manch einer hat eigens eine Klimmzugstange im Türrahmen installiert oder ganz tief in die Tasche gegriffen und in Stepper, Fahrrad-Ergometer, Laufband oder Rudergerät für das Workout zuhause investiert.