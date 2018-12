Brand auf der Neckarhalde in Esslingen. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

Brand in Deizisau. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

Anzeige

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG

31.12.2018 In Esslingen und in Deizisau wurden in der Nacht Holzstapel angezündet. Quelle: SDMG