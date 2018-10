Anzeige

Esslingen (olt)In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in Esslingen und Altbach an gleich fünf Orten gebrannt. Zunächst brannten am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Hauptstraße in Esslingen-Zell Kleidung und Müll. Wenig später, etwa gegen 21.30 Uhr, ging bei der Feuerwehr die Meldung über einen brennenden Mülleimer in der Bahnhofsunterführung in Zell ein. In der Mülbergerstraße in Esslingen gab es zudem ein Feuer in einer Müllsammelstelle.

Bildergalerie: Brandserie in Esslingen und Altbach

Großbrand bei Elektroschrottverwerter in Altbach

Kurz nach 1 Uhr am frühen Montagmorgen mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken - diesmal zu einem Großbrand bei einem Verwertungsbetrieb für Elektroschrott in Altbach. Dort hatten laut Angaben einer Polizeisprecherin zunächst Gitterboxen und Container Feuer gefangen. Kurz darauf stand eine Garage auf dem Gelände ebenfalls in Flammen. Sämtliche Bewohner eines direkt an den Betrieb angrenzenden Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Haus zu verhindern. Mittlerweile konnten fast alle Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurück - mit einer Ausnahme. Bei einer Wohnung sind durch die Hitze des Feuers die Scheiben geborsten. "Sie ist deshalb derzeit nicht bewohnbar", sagte Andrea Kopp, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen. Verletzt wurde durch das Feuer sowohl in dem Mehrfamilienhaus als auch in einer ebenfalls benachbarten Flüchtlingsunterkunft niemand. Über die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.

Ähnliche Fälle in Esslingen im September

Während Feuerwehr und Polizei noch mit den Löscharbeiten des Großbrands in Altbach beschäftigt waren, ging bereits der nächste Notruf ein - erneut aus Altbach. In der Industriestraße brannten Strohballen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. "Wir ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung", sagte Kopp. Es werde geprüft, ob die einzelnen Fälle zusammenhängen. Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen sei die Frage, ob eine Verbindung zwischen den fünf Bränden der Nacht und weiteren mutmaßlichen Brandstiftungen in Esslingen Anfang September besteht. In der Nacht vom 5. auf den 6. September hatte die Feuerwehr ebenfalls zu fünf Bränden in einer Nacht ausrücken müssen. Wie im aktuellen Fall hatten dabei an verschiedenen Orten Müll und Mülleimer gebrannt.