Esslingen (olt)Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr Esslingen zu einem Einsatz im Stadtteil Obertal gerufen. Zeugen hatten in der Nähe des Lindhaldenwegs ein Feuer gemeldet. Demnach waren kleine Flammen und Rauch an mehreren Holzstapeln zu sehen. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich der Brand jedoch aus und drohte auf eine angrenzende Holzhütte, ein Fahrzeug und weitere Holzstapel überzugreifen.

2000 Euro Schaden

Die hauptamtliche Abteilung der Esslinger Feuerwehr, die zunächst vor Ort war, forderte umgehend Unterstützung an. Die Abteilung Stadtmitte kam mit einem Löschfahrzeug und die Abteilung Wäldenbronn mit zwei Löschfahrzeugen und einem Mannschaftswagen. Über 360 Meter bauten die Einsatzkräfte eine Wasserversorgung auf und bekämpften den Brand. Die Kriminalpolizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf. Dabei wurde sie von Beamten des Polizeipräsidiums Aalen unterstützt. Ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen suchten zudem die Gegend ab. Bei dem Feuer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zusammenhang mit Brandserie im Rems-Murr-Kreis

"Im Rems-Murr-Kreis hat es in letzter Zeit eine Serie brennender Holzstapel gegeben. Wir haben deshalb die zuständigen Kollegen aus Aalen hinzugezogen, weil ein möglicher Zusammenhang zwischen den Bränden dort und in Esslingen besteht", erklärt Michael Schaal, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. In den vergangenen Wochen habe es zudem ähnliche Fälle in Baltmannsweiler-Hohengehren und in Stuttgart-Obertürkheim gegeben und nun den Brand in Esslingen-Obertal. Einen Zusammenhang zu den Brandserien in Esslingen und Altbach im September und Oktober sieht die Polizei dagegen nicht. "Dafür sehen wir momentan keine Anhaltspunkte", sagt Schaal.

