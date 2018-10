Anzeige

Esslingen (meb) Nach monatelangem Hin und Her hat die Stadt jetzt den künftigen Mieter des neuen Logistikzentrums im Industriegebiet Sirnau bekannt gegeben. Die Firma HTL Peter Messner GmbH wird in den Neubau auf dem Grundstück zwischen Wolf-Hirth-, Dornier- und Eckenerstraße ziehen. 40 bis 60 Mitarbeiter sollen dann dort tätig sein. Die Firma aus Murr im Landkreis Ludwigsburg ist als Dienstleister für die Automobilindustrie tätig. Unter anderem bietet sie die Lagerung, Nachbehandlung, Prüfung und Verpackung von Fahrzeugteilen an.

Es kommentiert Christian Dörmann.