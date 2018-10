Anzeige

EsslingenDie wichtigste Nachricht auf der Einwohnerversammlung in der Pliensauvorstadt haben Wolfgang Ratzer vom Stadtplanungsamt und OB Jürgen Zieger in gerade einmal fünf Minuten abgehandelt: Auf dem Danfoss-Areal will ein neuer Mieter einziehen. Dass der den Namen Daimler trägt, haben sie zwar nicht in den Mund genommen. Doch etliche Gäste hatten die entsprechende Vorlage für den Technischen Ausschuss im Netz gelesen. Dort steht sie jetzt nicht mehr, weil das Rathaus den Punkt von der Tagesordnung genommen hat.

Ein Betrieb aus dem Werkzeugbau, für den der Investor Greenfield Development eine doppelstöckige Halle und ein Parkhaus mit mehr als 200 Stellplätzen auf das Danfoss-Areal hinstellen möchte: Mit diesen dürren Worten hat Ratzer das Vorhaben den Vorstädtern angekündigt. Dazu kommt noch ein Bürogebäude, wie es in besagter Vorlage heißt. Dort steht auch, dass der Werkzeugbau zur Bestückung der Werkzeuge und zur Herstellung von Werkzeugen für den Schmiede-, Presserei- und Gießereibetrieb im Daimler-Werk Esslingen vorgesehen ist und dazu auch eine IT-Abteilung und Entwicklungsaktivitäten gehören. Gearbeitet wird in der Halle rund um die Uhr an sechs Tagen in der Woche, außerhalb der Gebäude in zwei Schichten von 6 bis 22 Uhr. Für den Warenverkehr ist ebenfalls von 6 bis 22 Uhr pro Tag mit zwei bis drei 40-Tonnern, zehn Lastwagen mit bis zu zwölf Tonnen und 25 Sprintern zu rechnen. 330 Mitarbeiter aus dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich sollen dort ihren Arbeitsplatz finden.

Dass das Vorhaben angesichts der vielen Arbeitsplätze und der hohen Wertschöpfung auf die Unterstützung der Verwaltung bauen kann, machte OB Jürgen Zieger bei der Einwohnerversammlung schon deutlich. Die doppelstöckige Halle, „ein Novum“, zeuge von einem „sorgfältigen Umgang mit der Ressource Boden“. Nichtsdestotrotz überschreitet sie die im Bebaungsplan-Vorentwurf festgesetzte maximale Höhe von 13, 50 Meter um gut zwei Meter und die Baugrenze im Süden um fünf Meter. Was auch für kritische Nachfragen aus dem Publikum sorgte. Ein Zuhörer forderte zudem ein Verkehrskonzept und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die sei bei der Fortschreibung des Bebauungsplans ohnehin Teil des Verfahrens, so Zieger. Er erinnerte an das riesige Logistik-Zentrum, das Daimler dort vor wenigen Jahren hatte bauen wollen, und an die „gut gelungene kleinteilige Bebauung“, wie sich das Areal jetzt und künftig präsentiere.

Wie gut die Pliensauvorstadt gewachsen ist, verdeutlichte EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter am Beispiel seines bauträgergestützten Bauens in Gemeinschaften und dem Engagement von Flüwo und Lebenshilfe in den Grünen Höfen. Ratzer hatte das Vergnügen, auf die bei den Vorstädtern nach wie vor nicht akzeptierte Bebauung des ehemaligen VfL-Post-Geländes einzugehen. Die Ausschreibung für die geplanten 180 neuen Wohnungen in Reihenhäusern und Mehrgeschossbauten sei für 2019 geplant. Neues über die Neuordnung des Nürk-Areals und des Straßenraums davor ist am 9. November zu erwarten, wenn das Preisgericht tagt.

Bernd Berroth, Leiter des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung, sucht Platz für eine weitere Kita und hat derzeit die beiden letzten noch freien Baufelder in den Grünen Höfen im Blick. Wie der benötigte weitere halbe oder ganze Zug an der Pliensauschule untergebracht werden soll, steht noch nicht fest. Und für die Nachfolgerin der Adalbert-Stifter-Schule konnte er nur versichern, dass er sich – wie vom Bürgerausschuss erwartet – dafür einsetzen werde, dass diese sogenannte Neue Schule Esslingen auch Strahlkraft über den Stadtteil hinaus haben werde.

Immer noch nichts Neues gibt es zum Tempo 30 in der Stuttgarter Straße und zu der Radwegeplanung – weil es dem Rathaus an Personal gefehlt hat. Ratzer: „Doch wir sind jetzt dran.“ In Sachen Roter Platz kündigte Tiefbauamtsleiter Uwe Heinemann einen Vorort-Termin mit Verwaltungsleuten und Bürgerausschuss an. Aus einer Nummer kommt OB Zieger nicht mehr heraus: Er versprach, dass der Brunnen vor dem Bürger- und Mehrgenerationenhaus auch 2019 fließen wird.

Die Sanierung der Pliensaubrücke, die Nabelschnur der Vorstadt zur Innenstadt, ist von März bis Ende 2019 geplant. Die historische Steinbrücke über die B10 wird abgedichtet, einige Bögen müssen mit saniert werden. Heinemann versicherte: „Den Fußgängern und Radfahrern wird aber immer ein 2,50 Meter breiter Streifen zur Verfügung stehen.“ Parallel dazu soll die marode Überdachung am südlichen Ende der Brücke abmontiert werden. Ebenfalls im kommenden Jahr geht es auch mit der Vogelsangbrücke los. Heinemann: „Wir müssen da durch.“ „Aber die Bürger haben ein Recht auf ein schlüssiges Umleitungskonzept“, gab ihm ein Zuhörer mit auf den Weg.

Der neu gewählte Bürgerausschuss Pliensauvorstadt

Abschied: Mit der langjährigen Vorsitzenden Yvonne Tröger und ihrer Stellvertreterin Nina Trost, den Urgesteinen des Stadtteilparlaments Wolf-Dieter Bollacher und Joachim Gold sowie mit Jochen Pranke, Kirsten Esser und Jasmin Lehmann haben sich sieben Mitglieder aus dem Bürgerausschuss Pliensauvorstadt verabschiedet. Allen galt der Dank von OB Jürgen Zieger, sein besonderer aber Yvonne Tröger, deren Abschied ein „spürbarer Verlust“ für den Bürgerausschuss sei.

Neuer Bürgerausschuss: Orhan Bulut und Pia Erbil sind mit je 111 Voten die Stimmenkönige. Weiter wurden gewählt: Monika Wurst (105), Grit Winter (104), Andreas Jacobson (95), Wilfried Rapp (95), Gudrun Limberger (97), Frank Limberger (96), Andreas Hamm (94), Helga Renner (92), Petra Hofmann (91), Peter Röttgen (90), Matthias Hendel (87), Wolfgang Schreiner (84), Christoph Bork (79), Petra Rühs (79), Klaus Göhring (75) und Frank Puggel (70). Von 138 Stimmzetteln waren zwei ungültig.