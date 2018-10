EsslingenZunächst einmal sind die Botschaften positiv: Auf dem Danfoss-Areal in der Esslinger Pliensauvorstadt entsteht eine doppelstöckige Halle nebst Parkhaus für die Firma Daimler und in Sirnau siedelt sich mit der HTL Peter Messner GmbH ein Unternehmen aus der Region an. Das darf getrost als Erfolg für den Wirtschaftsstandort Esslingen verbucht werden. Allerdings wird die Freude von der Art und Weise getrübt, wie Unternehmen und Verwaltung während der vergangenen Wochen und Monate mit den geplanten Gewerbeansiedelungen umgegangen sind.

Es herrschte das große Rätselraten: Was kommt in die riesige neue Halle, die in Sirnau im Eiltempo aus dem