EsslingenDie neue Halle im Gewerbegebiet Sirnau nimmt immer mehr Form an. Von außen sieht das Gebäude auf dem Grundstück zwischen Dornierstraße, Eckenerstraße und Wolf-Hirth-Straße schon fast fertig aus: Die Wände stehen, viele Fenster sind schon eingebaut. Doch nach wie vor gibt es keine Auskünfte darüber, wie die riesige Halle künftig genutzt werden soll. Das treibt inzwischen auch die Stadträte um – die ohnehin kritisieren, viel zu wenig und zu spät über das Projekt informiert worden zu sein.

Klar ist bislang nur, dass an dieser Stelle ein Logistikzentrum entsteht. Dieses soll voraussichtlich bis zum Jahreswechsel betriebsbereit sein – sofern es keine Bauverzögerungen gibt. Schon seit Monaten rätselt man in Sirnau und darüber hinaus, welches Unternehmen sich hier ansiedeln wird. Viele spekulieren, dass Daimler hier einen weiteren Standort plant, nachdem vor einigen Jahren ein Logistikzentrum des Autobauers in der Pliensauvorstadt wegen Bürgerprotesten verhindert wurde. Doch weder Daimler noch der Investor wollen sich konkret zu ihren Plänen äußern. Letzterer will ohnehin unerkannt bleiben und selbst seinen Namen nicht öffentlich machen.

Laut Alexander Fink, der bei der Firma E & G Real Estate für die Vermarktung der Flächen im Logistikzentrum zuständig ist, steht auch noch gar nicht fest, wer in den Neubau einziehen wird. „Aber die Gespräche sind auf einem guten Weg.“ Er hoffe, dass man demnächst etwas über die künftigen Nutzer an dem Standort sagen könne. Derzeit seien noch verschiedene Optionen offen: „Die Eigentümer wollen sich noch entscheiden, was am besten ins Objekt passt.“

Aber er könne zumindest ein Stück weit Entwarnung geben, sagt Fink: Wahrscheinlich werde, anders als manche vermuteten, kein Paketdienst einziehen. Zudem könne man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass hier kein reines Lager entstehe. „Sowas gibt es fast gar nicht mehr“, erklärt Alexander Fink. Die meisten Logistikdienstleister würden inzwischen auch die Vorproduktion oder sogar Teile der Produktion übernehmen. „Die Bevölkerung muss jedenfalls keine Angst haben“, betont Fink. Was an diesem Standort entstehe, werde den Vorgaben entsprechen: „Das Objekt soll ja möglichst auch einige Dekaden hier stehen.“

Derweil herrscht sowohl im Sirnauer Bürgerausschuss als auch im Esslinger Gemeinderat Unmut über die Informationspolitik zu diesem Projekt. Die Stadträte sind sich zwar im Klaren darüber, dass ihr Gremium in der Sache keine Entscheidungsgewalt hatte: Das Vorhaben entspreche den Vorgaben des Bebauungsplans und habe deshalb genehmigt werden müssen, sagt der Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht. Dennoch hätten sich viele Stadträte gewünscht, früher und umfassender über die Sache informiert zu werden.

So sagt etwa Jörn Lingnau, Fraktionsvorsitzender der CDU, deutlich: „Es ist ärgerlich, dass wir nicht rechtzeitig und nicht richtig eingeweiht worden sind.“ Auch Grüne, Linke und Freie Wähler kritisieren, dass man nur rudimentär und nur auf Nachfrage Auskünfte erhalten habe. Während der FDP-Rat Ulrich Fehrlen das in Ordnung findet, weil der Gemeinderat in der Sache ja auch nicht mitzuentscheiden habe, sehen viele seiner Ratskollegen das anders. „Wir hätten uns gewünscht, dass der Gemeinderat bei so einem heiklen Thema gefragt wird“, sagt der SPD-Fraktionschef Andreas Koch. Dann nämlich hätte seine Fraktion Bedenken geäußert: „Bei so einem wertvollen Grundstück hätten wir die Ampel für ein Logistikzentrum auf Rot gestellt.“ So aber sei der Gemeinderat vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Auch Carmen Tittel, Chefin der Grünen-Fraktion, moniert: „Es heißt immer, es gebe keine Gewerbeflächen mehr, und dann gibt man eine der letzten Flächen für so eine schlechte Nutzung her.“ Schließlich, so kritisieren die Räte, sei Logistik in der Regel flächenintensiv, bringe aber nicht viele Arbeitsplätze.

Baubürgermeister Wallbrecht räumt zwar ein, dass er vielleicht eher über das Projekt hätte informieren können – geändert hätte das aus seiner Sicht an der Sache aber nichts. Allerdings hofft auch Wallbrecht darauf, dass auf dem Gelände in Sirnau keine reine Logistik entsteht. Der Neubau sei in dieser Hinsicht vielversprechend, denn es handele sich nicht um eine reine Logistikhalle, sondern vielmehr um einen Mehrzweckbau. „Wir haben ein Interesse daran, dass es hier eine wertschöpfende Nutzung gibt und Arbeitsplätze entstehen“, betont Wallbrecht. Doch ob das kommt, sei wohl noch nicht entschieden.