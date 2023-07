Esslingen Einbrüche in Metzgerei und Friseursalon

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in zwei Geschäfte in der Esslinger Altstadt eingebrochen. Bei einem Metzger im Oberen Metzgerbach entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Auch ein Friseursalon wurde Ziel von Einbrechern.