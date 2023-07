1 Verena Bentele sprach vor mehreren Hundert Menschen beim Auftakt des Esslinger Schwörfestes über den „Preis der Ungleichheit“ und meinte damit die Armut. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Schwörtag hat eine lange Tradition in Esslingen. Neben dem Schwur, sich für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, werden oft auch wegweisende Reden gehalten. Auch in diesem Jahr.















Mit zahlreichen Neuerungen im Programm und dringlichen Appellen für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft feierte Esslingen am Freitagabend den Auftakt des Schwörfestes. Das Schwörfest lockt Jahr für Jahr viele Tausend Besucher an. Während der Auftaktveranstaltung nahm Oberbürgermeister Matthias Klopfer auch zu umstrittenen Themen in der Stadt Stellung, so der seit Jahren geführten Diskussion, ob es auf dem Marktplatz Parkplätze geben soll.