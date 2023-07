Tausende feiern am Samstag – Impressionen vom Schwörfest

18 Kunst, Kultur, Politik zum Anfassen, Tanz und Musik – all das ist das Schwörfest in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Drei Tage lang feiern Esslingerinnen und Esslinger das Schwörfest, das früher Bürgerfest hieß. Die Impressionen geben einen Eindruck, wie es sich die Stadt und ihre Gäste gut gehen lassen.















Drei Tage lang feiern Esslingerinnen und Esslinger das Schwörfest, das früher Bürgerfest hieß. Es lockt Tausende von Besuchern an und gilt als Fest von Esslingerinnen und Esslingern für Esslingerinnen und Esslinger. Unter anderem präsentieren sich fast hundert Vereine aus der Stadt. Mehrere Bühnen werden in der Altstadt bespielt, oft mit Musik- und Tanzvorführungen, aber auch von Sportvereinen. Damit es nicht zu früh zu Ende ist, wurde die Sperrstunde um eine Stunde nach hinten verlegt. Das Rathaus lud zum Tag der offenen Tür.

Bereits am Freitagabend wurde das Fest eröffnet mit der traditionellen Schwörzeremonie. Hier schworen der Oberbürgermeister und der Gemeinderat in einem Jahrhunderte alten Brauch, dass sie sich für das Wohl der Stadt einsetzen und sich an Recht und Gesetz halten.

Neu ist in diesem Jahr, dass ohne Plastik gefeiert wird. Für Geschirr und Besteck wurde Pfand genommen.