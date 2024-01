Reaktion auf Correcitv-Recherche: Comedian „Teddy“ teilt emotionales Video

1 „Teddy“ Teclebrhan appelliert in einem neuen Beitrag an die Menschlichkeit (Archivfoto). Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Comedian „Teddy“ Teclebrhan ist vor allem bekannt für seine Albernheiten, Figuren und verschiednen TV-Auftritte, wie zuletzt etwa „LOL: Last One Laughing“. Doch in Anbetracht der aktuellen Debatte um den Begriff „Remigration“, der als „Unwort des Jahres“ geschmäht wurde, zeigt sich der 40-Jährige von seiner ernsten Seite. Zu lachen ist Teclebrhan momentan offenbar so gar nicht.

„Was machen wir überhaupt? Wir sind doch Menschen auf diesem Planeten“, sagt Teclebrhan in die Kamera. „Wir verlieren unsere Menschlichkeit“, führt er aus. Er sei kein Politiker, ihm gehe es um Menschenverstand. „Wenn wir uns nicht mehr die Hand reichen, dann ist das wie Aufgeben, ich schicke Liebe raus“, so der Comedian. Die aktuellen Bilder aus den Nachrichten verunsicherten auch ihn. Trotzdem appelliert er an seine Fans: „Lasst uns zugewandt bleiben.“

Vor einigen Tagen hat die Plattform Correctiv ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern in einer Villa in Potsdam, das bereits im November stattfand, aufgedeckt. Die dort Anwesenden sollen über einen Plan diskutiert haben, der die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland mit Migrationsgeschichte vorsieht. Darauf nimmt nun auch „Teddy“ mit seinem Beitrag Bezug:

Lediglich am Ende des Beitrags zeigt sich Teclebrhan dann doch noch von seiner eher humorvollen Seite und erklärt, jetzt erst einmal Bodybuilding machen zu gehen. „Ich kann euch später meinen Bizeps zeigen“, sagt er.

Die meisten feiern den Comedian für seinen emotionalen und politischen Beitrag. Bereits mehr als 88 000 haben seinen Beitrag geliked, viele haben ihn kommentiert. Der ein oder andere Fan zeigt sich in den Kommentaren aber auch kritisch – und in Teilen sogar Verständnis für die von der AfD ausgelösten Debatte.

Teddy Teclebrhan hat selbst eine Migrationsgeschichte. Er wuchs als Flüchtlingskind aus Eritrea in Mössingen (Landkreis Tübingen) auf. Heute zählt er zu den erfolgreichsten und beliebtesten Comedians in Deutschland. Allein auf Instagram folgen ihm mehr als 1,4 Millionen Menschen.