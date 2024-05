Neuhausen vor der Kommunalwahl: Fünf Wahllisten stellen Kandidaten für den Gemeinderat auf

Neue Kita in Neuhausen Aufbruchstimmung bei der Kinderbetreuung

Der Vorentwurf für das neue Kinderhaus in Neuhausen findet im Gemeinderat viel Anklang. 160 Unter- und Über-Dreijährige sollen in dem Nullenergiegebäude ab 2026 einen Platz finden. Die Gemeinde will auch die Sanierung bestehender Kitas angehen.