Neuhausen bringt Haushalt 2024 ein: Schulden wachsen drastisch

1 Die Anton-Walter-Grundschule mit einer Mensa für das Schulzentrum am Egelsee hat 30 Millionen Euro gekostet. Weitere Großprojekte stehen an. Foto: Ines Rudel

Drei Millionen Euro mehr Gewerbesteuern als im Vorjahr sind eine gute Nachricht für Neuhausen. Doch wegen hoher Investitionen wächst die Schuldenlast. Der Kämmerer Stefan Hartmann will deshalb das Tempo drosseln.











Link kopiert

Mit drei Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern wächst der finanzielle Spielraum in Neuhausen. Doch dem stehen immense Investitionen gegenüber. Mit den Kosten für die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen und großen Bauprojekten steuert die Gemeinde auf eine historische Schuldenlast zu. Das gibt dem Beigeordneten Stefan Hartmann Anlass zu großer Sorge. „Wir sollten uns fragen, ob wir auch zukünftig bei allen Themen diese Geschwindigkeit weiter an den Tag legen können und wollen“, sagte der Kämmerer im Rathaus bei der Einbringung des Haushaltsplans im Gemeinderat.