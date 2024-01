Mitgliederbefragung der FDP: Warum Christian Lindner gewonnen hat und doch blamiert ist

1 FDP-Chef Christian Lindner hat für seinen Kurs knapp Rückendeckung an der Basis erhalten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die FDP spricht sich knapp für den Verbleib in der Ampel aus. Christian Lindner geht aus der Mitgliederbefragung jedoch nicht gestärkt hervor – aus einem bestimmten Grund, wie unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter kommentiert.











FDP-Chef Christian Lindner ist gerade so an einer schlimmen Niederlage vorbeigeschrammt. Das Votum für eine Fortsetzung der Ampelkoalition ist in der Mitgliederbefragung mit 52,24 Prozent knapp ausgefallen. Ein Ja der Mitglieder für einen Austritt aus der Regierung wäre zwar nicht bindend für den Vorstand gewesen – doch es hätte Lindner schwer in die Bredouille gebracht. Auch jetzt gilt: Die Ampel, ein Bündnis des ständigen inneren Streits, dürfte durch das Ergebnis der Mitgliederbefragung nicht stabiler werden.