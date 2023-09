1 Die Familie Bareiss hat einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben – im Bild Hermann Bareiss (links) und Sohn Hannes Bareiss mit Frau Britta Bareiss. Foto: Hotel Bareis/s

Die Geschäftsführer der berühmten Drei-Sterne-Küche in Baiersbronn erinnern den Bundeskanzler in einem offenen Brief daran, die Mehrwertsteuer für Speisen bei sieben Prozent zu belassen. Dabei nehmen sie auch Otto von Bismarck zuhilfe – und binden 60 Politikerinnen und Politiker ein.











Ein bisschen erinnert der offene Brief, den die Familie Bareiss vom gleichnamigen Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Baiersbronn an den Bundeskanzler geschrieben hat, an das Angebot für ein Gipfeltreffen. Hermann Bareiss, sein Sohn Hannes und dessen Frau Britta fordern Olaf Scholz dazu auf, die Mehrwertsteuer auf Speisen auch nach dem Jahreswechsel bei sieben Prozent zu belassen.