An Urlaub ist künftig kaum mehr zu denken

1 Loutraki, Griechenland, am Abend des 18. Juli 2023: Waldbrände suchen die Region heim. Foto: Imago/ANE Edition/Agenturfoto

Karl Lauterbach hat mit seinem Tweet zur Zukunft Italiens deutsche Urlauber verstört. Dabei trifft der Gesundheitsminister den Nagel auf den Kopf, kommentiert Judith Sägesser.















Mit seinem Tweet aus dem überhitzten Italienurlaub hat der deutsche Gesundheitsminister die Deutschen aufgeschreckt. Sind in Zukunft keine Sommerferien mehr möglich im Sehnsuchtsland schlechthin? „Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben“, twitterte Karl Lauterbach aus Bologna. „Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“ Huch, wie kann er denn so etwas sagen?