1 OB Zieger fordert weitere Einschränkungen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Überschreiten der kritischen Corona-Marke im Kreis Esslingen wird nicht ohne Folgen bleiben. Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) fordert ab morgen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum für das gesamte Stadtgebiet.

Kreis Esslingen - Nachdem gestern im Kreis Esslingen die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 52,3 erreicht hat, gehört die Region nun zu den deutschen Corona „Hotspots“. Derzeit befinden sich 483 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 140 (Stand: 8.10.2020, 9.45 Uhr). Die Inzidenz liegt nun bei 73.

Nun werden die Stimmen nach weiteren Maßnahmen zur lokalen Eindämmung der Pandemie lauter. Gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR) hat Esslingens OB eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum für das gesamte Stadtgebiet ab morgen gefordert. „Wir sehen uns einfach in der Verantwortung vor den hohen Infektionszahlen, die wir haben. Es gibt Alleinstellungsmerkmale, auf die man nicht besonders stolz sein muss, jetzt solche Maßnahmen auch zu ergreifen“, so Jürgen Zieger (SPD).

Nun drohen weitere Einschränkungen. Weil der Sieben-Tage-Wert über 50 liege, müssten nun die folgenden Regeln verschärft werden: Im privaten Rahmen dürfen sich künftig nur noch zehn Menschen treffen (bisher 25) und bei öffentlichen Veranstaltungen verringert sich die Zahl der erlaubten Teilnehmer von 50 auf künftig nur noch 25 Personen. Ab 14 Uhr will das Landratsamt Esslingen heute in einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen in der aktuellen Situation informieren.