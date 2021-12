So läuft die 48-stündige Impfaktion

6 Bereits am Freitagabend sind bis 24 Uhr mehr als 1500 Menschen geimpft worden. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Am Samstagvormittag wird beim Impfmarathon auf der Messe Stuttgart die Marke von 2000 Corona-Impfungen geknackt. Die Organisatoren appellieren: Einfach vorbeikommen – auch ohne Termin.















Leinfelden-Echterdingen - Am Samstagvormittag ist beim Impfmarathon auf der Messe Stuttgart die Marke von 2000 Corona-Impfungen geknackt worden. Das teilte Thomas Linhart, der Sprecher der Malteser Neckar-Alb, gegen 12 Uhr mit. Zwar sei man von den 20 000 möglichen Impfungen noch entfernt, „wir sehen allerdings, dass das Ganze wirklich gut funktioniert“, sagte er.

Am Freitagabend um 18 Uhr begann der Marathon, laut Linhart hätten sich bis Mitternacht bereits zahlreiche Menschen ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, den Booster, abgeholt. „Gestern hatten wir einen grandiosen Erfolg“, sagte er. „Wir hatten innerhalb kürzester Zeit, bis Mitternacht, etwas mehr als 1500 Impfungen.“ Zwar habe der Andrang zwischen 2 und 8 Uhr etwas abgenommen, allein in den ersten Morgenstunden des Samstages seien aber mehr als 400 Personen geimpft worden. „Das zeigt, dass die Aktion gut angelaufen ist. Wir würden es schaffen, 20 000 Impfungen in diesen 48 Stunden durchzuführen.“

Genug Kapazitäten

Für den Freitag habe es sehr viele Anmeldungen gegeben, diese seien jedoch rückläufig. Deshalb haben die Organisatoren begonnen, „Anmeldungen gar nicht mehr groß zu kommunizieren“, wie Linhart erklärt. Das bedeutet: „Jeder, der geimpft werden möchte, kann vorbeikommen. Wir haben genug Kapazitäten.“ Auch ohne einen Termin.

Der Impfmarathon an der Messe Stuttgart ist die bisher größte Impfaktion im Rahmen der Landes-Kampagne #dranbleibenbw. Von Freitagabend bis Sonntagabend, 18 Uhr, können per Drive-In-Verfahren bis zu 20 000 Personen immunisiert werden – rund um die Uhr. Organisiert wird die Aktion von den Maltesern Neckar-Alb, der Messe Stuttgart und dem Landkreis Esslingen.