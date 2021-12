Am Wochenende wird auch mitten in der Nacht geimpft

6 Auch Kurzentschlossene können zur Messe kommen, es ist keine Terminbuchung nötig. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die bisher größte Impfaktion Baden-Württembergs beginnt am Freitagabend, 17. Dezember. Innerhalb von 48 Stunden sollen bis zu 20 000 Menschen auf der Stuttgarter Landesmesse gegen Corona geimpft werden – auch nachts.















Leinfelden-Echterdingen - Es ist die bisher größte Impfaktion in Baden-Württemberg: Bis zu 20 000 Menschen sollen von Freitagabend, 17. Dezember, bis Sonntagabend, 19. Dezember, auf der Landesmesse Stuttgart gegen Corona geimpft werden. 48 Stunden lang werden ohne Pause Spritzen gesetzt. Das Ganze geschieht im Drive-in-Verfahren, die Menschen bleiben während der Impfung im Auto sitzen. „Mir gefällt richtig gut, was die Malteser hier in der Messe Stuttgart auf die Beine stellen“, lobt der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha den Impfmarathon. „So viel Kreativität, Initiative und Engagement brauchen wir, um die Impfkampagne voranzubringen.“ Allein für die Stunden von Freitagabend bis Mitternacht hatten mehr als 2000 Menschen einen Impftermin gebucht. Allerdings wurde auch ohne Termin geimpft.

Für Freitag gibt es schon mehr als 2000 Buchungen

