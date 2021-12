Impfmarathon in vollem Gange

1 Mathias Stirm aus Filderstadt ist der erste, der zum Impfmarathon einfuhr. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

In der Stuttgarter Landesmesse hat am Freitagabend der 48-Stunden-Impfmarathon begonnen. Bis Sonntagabend sollen hier 20 000 Menschen geimpft werden.















Link kopiert

Kreis Esslingen. - Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat am Freitagabend den „48-Stunden-Impfmarathon“ auf der Landesmesse Stuttgart eröffnet. Im Drive-In-Verfahren sollen bis Sonntagabend 20.000 Menschen geimpft werden. Inzwischen ist der Marathon in vollem Gange.

„Menschen sterben in Krankenhäuser. Aber wir haben hier eine Chance, und die heißt impfen. Wir lassen uns von der Pandemie nicht verjagen, wir verjagen die Pandemie. Großer Dank an alle Helfer“, sagte Lucha.

Impfungen mit und ohne Termin

Veranstaltet wird der Impfmarathon vom Landkreis Esslingen, von den Maltesern Neckar-Alb und der Messe Stuttgart. Unterstützt wird die Massenimpf-Veranstaltung vom DRK, der Johanniter-Unfallhilfe, der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Esslingen, dem Technischen Hilfswerk und Mitarbeitern der Landesmesse. Mehr als hundert Ehrenamtliche seien im Schichtbetrieb eingesetzt, so das Landratsamt Esslingen.

Die Impfung geht mit und ohne Termin. Wer einen Termin hat, konnte damit rechnen, schneller dran zu kommen. Der Vorgang ist einfach: Das Auto fährt in eine Halle rein, die Insassen werden geimpft, dann fährt das Auto in eine weitere Halle, um mögliche Impfreaktionen zu überwachen. Die zweite Halle wird beschallt, um die Wartezeit angenehmer zu machen: Rund zehn DJs des Elektronik-Festivals SEMF spielen auf. Nicht jedermanns Sache, wie von einigen Geimpften zu hören war.

Impfen statt tanzen

Gäbe es nicht die Pandemie, fände an diesem Samstag das SEMF-Festival statt. In den Jahren vor der Pandemie kamen bis zu 18.500 Menschen zum Electronic Music Festival. Die nächste Veranstaltung dieser Art soll wieder im Dezember 2022 stattfinden. „Die Messe hat uns gefragt, ob wir uns am Impf-Marathon beteiligen wollen“, sagte SEMF-Organisator Cristoforo „Krize“ Marrazzo. „Da haben wir Ja gesagt. Wir sitzen hier alle im selben Boot und warten darauf, dass das vorbei geht. Und das geht ja im Moment vor allem durch das Impfen.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Schärfere Corona-Regeln

„Diese große Gemeinschaftsaktion zeigt, dass wir in der schwierigen Zeit zusammenstehen – die ganz Blaulichtfamilie“, erklärte Landrat Heinz Eininger. „Wir haben alles getan, um auf das Event aufmerksam zu machen. Die Menschen müssen das Angebot jetzt auch annehmen. Das ist eine große Chance.“

Eininger sprach sich während der Eröffnung des Marathons ebenso wie die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr (Grüne) für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Man muss allerdings sicherstellen, dass die Impfpflicht auch eingehalten wird“, sagte Eininger.

Erstes Auto kommt aus Filderstadt

Marc Lippe von den Maltersern erklärte: „Mit dem Impfmarathon auf der Messe geben wir für viele Menschen eine ganz unkomplizierte Möglichkeit, sich genau dann gegen das Coronavirus impfen zu lassen, wenn es für sie geschickt ist – rund um die Uhr.“ Messechef Stefan Lohnert ergänzte: „Ich hoffe, dass diese Veranstaltung auch dazu führt, dass wir bald wieder machen können, wofür die Messe eigentlich da ist.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das Klinikum Esslingen leidet unter Corona

Das erste Auto, das einfuhr, kam aus dem Kreis Esslingen. Mathias und Gabi Stirm aus Filderstadt kamen zur Auffrischungsimpfung. „Beim Arzt hätten wir bis Februar warten müssen“, sagte Gabi Stirm. „Wir wollten früh rankommen, deshalb haben wir so schnell den Termin gebucht.“ Skeptisch seien sie gegen die Corona-Impfung nie gewesen.