Geheimnisvolle Orte im Kreis Esslingen: Ein leeres Grab gibt Rätsel auf

1 Ein hölzerner menschlicher Kopf in einer Schale befindet sich auf dem Fenstersims dieses geheimnisvollen Ortes – es ist eine Darstellung Johannes des Täufers. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Auch nach Jahrhunderten birgt dieser mystisch anmutende Raum, in dem sich ein leeres Grab befindet, viele Rätsel. Unsere Serie über geheimnisvolle Orte in der Region











Man muss über steile, abgetretene Stufen tief nach unten steigen, um plötzlich in einem – zumindest an sonnigen Tagen – lichtdurchfluteten Raum zu stehen. Durch ein großes Fenster an der Ostwand fällt das Licht auf ein offenes, leeres Grab. Es herrscht eine fast magische Stimmung in dem Raum mit dem Tonnengewölbe, das ohne stützende Pfeiler auskommt.