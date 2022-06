Messerangriff in Esslinger Grundschule Kriminalpolizei ermittelt weiter auf Hochtouren

Der 24-Jährige, der am Freitag den Messerangriff in der Katharinenschule in Esslingen verübt haben soll, befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft. Motive der Tat sind weiter unklar.