1 Der fehlende Regen ist vielerorts in der Region sichtbar. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Jeder sieht, dass es derzeit sehr trocken ist. In den letzten Wochen hat es kaum geregnet. Wie ist die Lage in Stuttgart und was bedeutet das für Natur und Landwirtschaft?















Link kopiert

Am 16. Mai hat es an der Stuttgarter Wetterstation auf dem Schnarrenberg zuletzt geregnet. Die Böden sind vielerorts sichtbar trocken. Aber ist das schon eine Dürre? Ein Blick in Wetterdaten sowie Einschätzungen von Klima- und Landwirtschaftsexperten zeigen, wie die aktuelle Situation in der Region Stuttgart einzuschätzen ist.