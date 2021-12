Solidarität mit Menschen in Not ist gefragt

Die EZ-Weihnachtsspendenaktion findet zum 55. Mal statt. Doch viele Benefiz-Veranstaltungen fallen corona-bedingt aus. Dabei bedarf es der Hilfe mehr denn je.















Esslingen - Corona hat die Armen noch ärmer und die Reichen noch reicher gemacht“, konstatierte der Geschäftsführer der Kreisdiakonie Esslingen, Eberhard Haußmann, vor einigen Wochen. Knapp 400 000 Euro hatte der Verband in den Monaten zuvor an Notsorgemitteln ausbezahlt. Diese kamen über Spenden rein, unter anderem durch die EZ-Weihnachtsaktion. Diese fördert soziale Projekte im Kreis Esslingen und greift, in Zusammenarbeit mit Behörden und Wohlfahrtsorganisationen, einzelnen Menschen unter die Arme, die unverschuldet in Not geraten sind. Um weiteren Hilfsorganisationen und in Not geratenen Menschen helfen zu können, sollen weiterhin Spenden fließen. Doch die Coronapandemie erschwert das Werben um Solidarität. Viele Benefizveranstaltungen von Vereinen und Organisationen zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion und auch der Glühweinausschank mit Prominenten auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt fallen corona-bedingt aus. Dennoch haben Ehrenamtliche und Unternehmen auch in diesem Jahr wieder dabei geholfen, Spenden zu sammeln.

Spendenverdopplungsaktion

Verlässlicher Partner auch in diesem Jahr ist die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die die Weihnachtsspendenaktion von Eßlinger Zeitung und dem Verein „Gemeinsam helfen“ seit vielen Jahren großzügig und auf vielfältige Weise unterstützt. So stellt die Bank die Überweisungsträger zur Verfügung. Auf der gemeinsamen Plattform „WirWunder“ der Kreissparkasse mit dem gemeinnützigen Unternehmen betterplace.org kann auch die EZ-Weihnachtsspendenaktion um Unterstützung werben. Zudem lanciert die Bank in jedem Jahr eine Spendenverdopplungsaktion – diesmal vom 20. bis 24. Dezember. Wer in diesem Zeitraum eine Spende über die Online-Plattform „WirWunder“ für die EZ-Weihnachtsspendenaktion tätigt, dessen Betrag wird bis zu 100 Euro verdoppelt. Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/102023-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2021' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2021“</a> auf betterplace.org öffnen.

EZ-Geschäftsführer Andreas Heinkel bedankte sich bei einem Treffen mit dem KSK-Regionaldirektor Privatkunden, Felix von Heißen, in Esslingen für die jahrelange großzügige Unterstützung. Der Einsatz für Menschen in Not im Kreis Esslingen sei insbesondere in diesen schweren Zeiten von großer Bedeutung.

Beitrag für ruhigeren Schlaf

Die Spenden kommen da an, wo sie dringend gebraucht werden. So benötigt eine Bewohnerin des Ambulant Betreuten Wohnens der Offenen Herberge Geld für eine neue Matratze. Weil die alte von seltenen Schädlingen befallen war, musste diese ersetzt werden. Durch einen Beitrag könnten ihre Sorgen verringert werden. Die Frau strebt eine Ausbildung an, wird allerdings von mehreren schweren psychischen Erkrankungen noch zurückgehalten. Auch ein Mann aus Esslingen benötigt eine neue Matratze. Aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht arbeiten und schläft bereits seit zehn Jahren auf derselben Matratze, was ihm zusätzlich Rückenschmerzen bereitet, da diese bereits sehr durchgelegen ist.

Auch der Verein für Sozialpsychiatrie in Esslingen bittet um Spenden für eine alleinerziehende Mutter. Deren Ex-Mann hatte hohe Schulden gemacht, auch auf ihren Namen. So musste sie Privatinsolvenz anmelden, weshalb nun ein Teil des festen Einkommens gepfändet wird. Nun benötigt die jüngere Tochter der Frau ein neues Bett. Eine andere Frau benötigt ebenfalls ein neues Bett. Da sie Probleme mit den Knien hat, fällt es ihr sehr schwer, aus dem sehr tiefen Bett, welches sie bisher besitzt, aufzustehen oder sich hinzulegen. Zudem sind die Türen ihres Kleiderschrankes kaputt und brechen heraus. Da die Frau alleinerziehend ist, und zwei kleine Kinder hat, von denen eines noch nicht im Kita-Alter ist, kann die Mutter derzeit nicht arbeiten und mit ihren geringen Bezügen die neuen Möbel nicht bezahlen.

