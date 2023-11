EZ-Weihnachtsspendenaktion: Ein Kulturveranstalter hängt sich rein

1 Wenn er nicht gerade in Sachen Kultur unterwegs ist, erkundet Winfried Kampmann mit seinem Hund Yukon gerne die Bergwelt. Foto: /Rainer Kellmayer

Winfried Kampmann hält der EZ-Weihnachtsspendenaktion seit Langem die Treue: Jedes Jahr organisiert er eine Benefiz-Talentshow, deren Erlös er spendet. Am Samstag ist es wieder soweit.











Seit 15 Jahren ist Winfried Kampmann der EZ-Weihnachtsspendenaktion eng verbunden. Der Kulturveranstalter, der in Ostfildern wohnt, unterstützt die Aktion jedes Jahr mit einer Benefiz-Talentshow. Über die Jahre hat der rührige Organisator so die stattliche Summe von 35 000 Euro eingespielt. Auch diesmal hat Kampmanns unter dem Motto „Wir bewegen was“ wieder ein abwechslungsreiches Programm aus unterschiedlichen Genres zusammengestellt. Seine Agentur KKultur live präsentiert am Samstagnachmittag im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne in Esslingen attraktive Liveacts – von Tanzeinlagen, über Rollstuhlfechten bis hin zu Zauberkunst.

Für Winfried Kampmann ist sein soziales Engagement selbstverständlich: „Ich hatte in meinem Leben viel Glück. Davon möchte ich etwas zurückgeben an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt der 56-Jährige. „Gemeinsam ein Ziel zu haben und damit anderen Menschen zu helfen: Das tut gut.“ Besonders motiviert ihn zudem die Förderung junger Talente: Die Benefizgalas sind auch ein Sprungbrett für Nachwuchskünstler. „Manche der mehr als 600 jungen Akteure, die in den vergangenen Jahren in meinen Shows aufgetreten sind, haben inzwischen Karriere gemacht“, erzählt er.

Begonnen hat alles im Jahr 2008 im evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen, mit Kampmanns erster Benefiz-Talentshow, dann gab es Auftritte im Kulturzentrum Dieselstraße und in der Esslinger Skala. Seit 2017 hat die Benefizgala einen festen Platz in der Esslinger Landesbühne. „Corona hat auch für uns einen Einschnitt gebracht, doch seit dem letzten Jahr sind wir wieder voll dabei“, sagt Kampmann voller Optimismus. Er will Menschen zusammenbringen und freut sich über die Begeisterung der Akteure, wenn sie sich auf großer Bühne präsentieren können.

Zündende Ideen für neue Programme kommen Winfried Kampmann beim Lesen der Eßlinger Zeitung. „Wenn mir etwas Interessantes auffällt, schneide ich den Artikel aus“, erzählt Kampmann. Auf diesem Wege erfuhr er kürzlich, dass die deutschen Landesmusikräte die Mandoline zum Instrument des Jahres 2023 gewählt haben. Für ihn war sofort klar: Das Instrument muss im nächsten Programm erklingen.

Das Esslinger Zupforchester, das der Gitarristen Hans-Georg Kuch leitet, ließ sich nicht lange bitten: Die dreizehn Musikerinnen und Musiker werden in der Benefizgala besondere klangliche Akzente setzen. Solche darf man auch von dem Gesangsduett Marie und Olivia erwarten. Passend zum Motto der Show werden die jungen Vokalistinnen „People help the People“ der britischen Songwriterin Birdy zu Gehör bringen.

Auch Zauberkunst gehört zum Programm

Neben den musikalischen Beiträgen gibt es eine Performance der Zirkus-AG „Agapino“ des Esslinger Kinderzentrums Agapedia, und ein junger Zauberkünstler sorgt für magische Momente: Finn Talin – der 20-Jährige ist zweifacher Gewinner der Deutschen Zauberjugendmeisterschaft – moderiert nicht nur den Abend, er wird auch mit Auszügen aus seinem Programm überraschen.

Rasante Bewegung steuern die Cheerleader des American Football Teams „Raccoons“ bei: Sie bieten eine perfekte Mischung aus Tanz, Turnen und Kraft. Und die Esslinger Tanz-Kompanie zeigt in „Dances for Future“ eine Choreografie, in der sich behinderte und nicht behinderte Tänzerinnen und Tänzer mit dem Aussterben von Tierarten auseinandersetzen. Ferner stehen die Namen von zwei Weltmeistern im Rollstuhlfechten auf dem Programm: Der Schaukampf der Sportler aus Esslingen und Böblingen verspricht fesselnde Schlagabtausche. Dass auch der Humor an dem Abend zu seinem Recht kommt, dafür sorgt der schwäbische Kabarettist Alois Gscheidle, der mit seinem Sohn in zündenden Dialogen einen spaßigen Generationenkampf bestreitet.

„Alle 50 Akteure treten ohne Gage auf“, betont Winfried Kampmann, der zudem auf teils langjährige Spender setzen kann: „Neben weiteren Sponsoren fördert die Esslinger Firma Schöll Rollladen unsere Benefizgalas bereits seit dem Start.“ Als symbolischen Dank für ihr ehrenamtliches Engagement werden die Mitwirkenden der Show eine von der Künstlerin Claudia Kostolnik gestaltete „Ideenschachtel“ erhalten.

Ideen in petto hat auch Winfried Kampmann, der übrigens leidenschaftlich gerne kocht und in seiner knappen Freizeit gemeinsam mit seinem Hund Yukon die Bergwelt erkundet. „Ich habe eine Vision“, erzählt der Kulturmanager: „Mein Traum ist, dass in vielen großen deutschen Städten am gleichen Tag Benefizgalas „Wir bewegen was“ stattfinden, deren Erlöse örtlichen Sozialprojekten zufließen.“

Karten Eintrittskarten für die Show am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr im Schauspielhaus der WLB Esslingen gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, an der Abendkasse sowie online bei Reservix.