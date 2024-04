EZ-Fußballpokal: Der FC Esslingen will Geschichte schreiben

1 Finale 2023: Der letzte Elfmeter ist geschossen, die Entscheidung ist gefallen und die Esslinger jubeln. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer der Region haben Lust auf EZ-Pokal. Der TSV Deizisau war wenige Minuten nach dem Beginn der Anmeldefrist für die Ausgabe 2024 der erste Verein, der seine Mannschaft meldete, nach drei Tagen waren es schon 17 Anmeldungen und am Ende 20. Die Folge: Beim 45. EZ-Fußballpokal vom 24. bis 27. Juli in Baltmannsweiler, der von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Kaufland sowie Leos Sportmarketing unterstützt wird, werden 20, und nicht wie üblich 16 Teams um den Turniersieg spielen. Denn Mannschaften abzusagen, zumal, wenn sie sich so schnell angemeldet haben, kam für die Verantwortlichen beim diesjährigen Ausrichter TSV Baltmannsweiler und bei der Eßlinger Zeitung nicht infrage.

„Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir über die 16 hinausgehen, aber das ist wirklich super“, freut sich Baltmannsweilers Cheforganisator Stephan Bender und zuckt auf die Frage, ob das denn logistisch zu lösen ist, locker mit den Schultern: „Klar, wir stemmen das.“ Hilfreich bei der Organisation ist, dass das Sportgelände des TSV über zwei Plätze mit Flutlicht verfügt, sodass an den drei Gruppenspieltagen zwei Spiele statt eine Begegnung um 21 Uhr angepfiffen werden können. So war es auch im Jahr 2021 beim FC Esslingen im Sportpark Weil, als schon einmal 20 Teams bei dem Traditionsturnier dabei waren.

Spitzenquartett der Kreisliga A

Apropos FC Esslingen: Der Landesliga-Tabellenführer, der bereits am Sonntag sehr vorzeitig den Durchmarsch in die Verbandsliga klarmachen kann, ist nicht nur der Titelverteidiger, sondern kann Geschichte schreiben. „Wenn wir gewinnen, sind wir der erste Verein, der den EZ-Pokal vier Mal in Folge geholt hat“, erinnert FCE-Sportvorstand Tobias Schlauch, dessen Team im vergangenen Jahr in Deizisau den Rekord des TSVW Esslingen mir drei Triumphen hintereinander eingestellt hatte. „Es ist natürlich unser Anspruch, zu gewinnen“, fügt Schlauch hinzu, weist aber auf die Stärke der Konkurrenten hin und darauf, „dass wir uns einfach riesig auf den EZ-Pokal freuen.“

Tatsächlich wird eine geballte Bezirksliga-Macht dem FCE den Turniersieg streitig machen. Vielleicht ist auch ein Landesligist dabei, falls der gerade auf Platz zwei der Tabelle abgerutschte FV Neuhausen seine kleine Schwächephase überwindet und den Aufstieg schafft. Im Sommer 2023 unterlag der FVN den Esslingern im EZ-Pokal-Endspiel erst im Elfmeterschießen. Auch der TSV Deizisau und der FV Plochingen sind immer Anwärter auf vordere Plätze und werden wiederum von der starken Gruppe der Kreisliga-A-Vertreter gejagt. Auch da ist in Sachen Ligazugehörigkeit bis zum Anpfiff in Baltmannsweiler noch einiges drin. „Wir freuen uns auch, dass unsere Nachbarn aus Reichenbach, Hochdorf und Plochingen dabei sind, zu denen wir seit Jahren ein gutes Verhältnis haben“, sagt Bender, „vielleicht kommt der VfB Reichenbach ja als Bezirksligist.“ An der Spitze der Kreisliga A geht es eng zu – auch das momentane Reichenbacher Verfolgertrio TSV Berkkeim, TV Nellingen und TSG Esslingen hat, wie es bei den Clubs Tradition ist, für den EZ-Pokal gemeldet.

Nicht nur Bender rechnet jedenfalls „mit spannenden Spielen“ und sieht „den Verbandsligisten FCE als Top-Favoriten“. Dessen Aufstieg hat der langjährige Coach schon eingepreist. Das jedenfalls hat es seit 24 Jahren nicht mehr gegeben: einen Verbandsligisten aus dem EZ-Land. Es gibt also vieles, worauf sich die Fußball-Fans und -Spieler Ende Juli in Baltmannsweiler freuen können.