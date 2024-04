Fußball – Nachspiel: Tanzen, putzen, kicken

1 Für den TSG Köngen (in Weiß) und den FV Pochingen geht es tabellarisch um nichts mehr. Gewinnen will man trotzdem – was im Derby keinem der beiden Teams gelang. Foto: /Robin Rudel

Der FC Esslingen steht kurz vor dem Triumph, der TSV RSK Esslingen schöpft Hoffnung und einige Fußballer spielen nur noch für den Spaß.











Die Fußballer der Region befinden sich entweder in Hochspannung oder es ist die Luft raus – dazwischen gibt es wenig. Ausnahme ist der FC Esslingen, der in der Landesliga ganz locker dem großen Triumph entgegenblicken kann. Dass TSV-RSK-Torhüter Sebastian Grochol auch in einer Fernsehsendung punkten könnte und TSG-Torjäger Marc Härte öfter putzen sollte, sind ebenfalls Erkenntnisse des jüngsten Spieltages. Derweil gibt es Genesungswünsche für Wernaus Kapitän Dennis Lang, der sich schwer verletzt hat.