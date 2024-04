Fußball-Landesliga: Der FCE gewinnt das „Halbfinale“

1 Das gewohnte Bild: Die Esslinger bejubeln ein Tor – hier das 3:0 durch Hrvoje Markic (weiße Schuhe) – , die Gegner müssen zuschauen und den Ball aus dem Netz fischen. Foto: /Herbert Rudel

Der FC Esslingen schlägt die SSG Ulm mit 4:1 und braucht nur noch einen Sieg, um vorzeitig den Durchmarsch in die Verbandsliga zu feiern.











Link kopiert

Noch ein Mal kicken, dann dürfen die Fußballer des FC Esslingen den Durchmarsch in die Verbandsliga feiern. So zumindest haben sie es sich vorgenommen und die Chancen stehen sehr gut, dass es auch so kommt. Denn nach dem 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die SSG Ulm müssen sie dafür „nur“ noch am kommenden Sonntag in Waldstetten gewinnen – und gewinnen tun sie in dieser Saison allermeistens. Der Sieg gegen Ulm war der 19. im 23. Spiel.