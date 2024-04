EZ-Fußballpokal 2024: Vorfreude auf Baltmannsweiler

1 2023 kämpften im Finale der FC Esslingen und der FV Neuhausen um den Turniersieg. Foto: /Herbert Rudel

Die Anmeldephase für den 45. EZ-Fußballpokal vom 24. bis 27. Juli läuft. Die vergangenen drei Turniere gewann der FC Esslingen.











Link kopiert

Es ist die Zeit des Jahres, in der die Amateurfußballer ihren Saisonzielen näher kommen – oder sie aus den Augen verlieren. Es ist die Zeit, in der das Kicken wieder mehr Spaß macht, weil es vom Kunst- bald wieder auf den Echt-Rasen geht. Und es ist die Zeit, in der ein Klassiker bereits in den Blickpunkt rückt: der EZ-Fußballpokal. Die 45. Ausgabe des Turniers, das wieder von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Kaufland unterstützt wird, findet vom 24. bis 27. Juli beim TSV Baltmannsweiler statt. Während die Macher des Vereins und bei der Eßlinger Zeitung schon kräftig mit der Vorbereitung beschäftigt sind, fehlt noch das diesjährige Teilnehmerfeld. In diesen Tagen haben die Verantwortlichen der Vereine die Einladung in ihrem E-Mail-Postfach gefunden und sie haben bis zum 21. April Zeit, ihre Mannschaft anzumelden – die ersten 16 Teams sind auf der schönen Anlage in Baltmannsweiler dabei.

Teilnehmerfeld steht noch nicht fest

Noch ist nicht klar, wie das Feld der Mannschaften genau aussehen wird. Aber es ist davon auszugehen, dass es sich der FC Esslingen nicht nehmen lassen will, seinen Titel – erneut – zu verteidigen, dann wahrscheinlich als Verbandsligist. Im Finale der Ausgabe 2023 in Deizisau war aber auch Glück dabei, denn der FCE setzte sich gegen den FV Neuhausen erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Es war erst das zweite Mal in der EZ-Pokal-Geschichte, dass eine Mannschaft drei Mal in Folge gewann. Dritter wurde damals der FV Plochingen vor dem Bezirksliga-Konkurrenten und Gastgeber TSV Deizisau.

Mit der Erfahrung von 2012

Die Neuhausener befinden sich jetzt genau da, wo die Esslinger vor einem Jahr waren: an der Spitze der Bezirksliga. Nicht nur daran erkennt man: Das Niveau des hiesigen Fußballs steigt. So steht einem attraktivem Turnier nichts im Wege. „Wir hoffen auf gutes Wetter und gute Mannschaften“, sagt Stephan Bender, der Cheforganisator der Baltmannsweilerer gut gelaunt. Alles andere haben er und sein Team im Griff. „Die Aufgaben sind verteilt, es sind einige mit der Erfahrung von 2012 dabei“, erklärt er. Denn damals war der EZ-Pokal zuletzt in Baltmannsweiler zu Gast. Neben Bender gehörte Tim Scholer dem Organisationsteam an, Markus Wien, Ralf Schneider und Jochen Traub waren auch schon dabei. „Wie damals sind alle Abteilungen des Vereins im Einsatz, vor allem aber natürlich die Fußballer“, erklärt Bender. Da kann also nichts schiefgehen. „Es wird am Freitag vor dem Finaltag ein Fest geben, dass die Fußballerinnen organisierten“, verrät Bender noch.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

„Die Vorfreude steigt“

„Die Vorfreude steigt, je näher das Turnier kommt“, sagt der Cheforganisator mit Blick auf die vier Tage EZ-Pokal Ende Juli. Den Fußballern wird es nicht anders gehen. Und eines ist sicher: Bis dahin wissen sie genau, ob es mit dem Erreichen ihrer Saisonziele etwas geworden ist. Und sie formulieren neue für die Spielzeit 2024/2025.