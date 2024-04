Fußball – Vorschau: Zwischen Euphorie und Zweifel

1 Die TSG Esslingen will den Kreisliga-A-Spitzenreiter VfB Reichenbach ärgern. Foto: /Herbert Rudel

Während Fußball-Landesligist FC Esslingen einen Derbysieg gegen den VfL Kirchheim anstrebt, will Bezirksliga-Spitzenreiter FV Neuhausen seinen Verfolger auf Abstand halten.











So langsam geht die Saison für die Amateurfußballer der Region in die heiße Phase über. Während die einen sich weiter oben festsetzen wollen, bleibt auch der Abstiegskampf spannend. In der Bezirksliga muss Spitzenreiter FV Neuhausen weiterhin punkten, um Verfolger SV Ebersbach auf Abstand zu halten und der TSV RSK Esslingen – sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer – möchte den letzten Funken Hoffnung wahren. Zweifel an ihren eigenen Leistung der vergangenen Wochen hegen indes die Kicker des FV Plochingen, die in 2024 bislang lediglich eine Partie gewannen. Eine Euphorie ist dagegen laut Pressewart Ioannis Fotarellis beim VfB Reichenbach zu spüren und „jeder Einzelne im Verein hat Lust, etwas zu erreichen“.