Fußball – Kreisliga A: TSV Baltmannsweiler: Gavranovic geht, Wien springt ein

1 Coach Alexander Gavranovic ist auf der Suche nach einer neuen Trainerstation. Foto: Bergmann

A-Ligist TSV Baltmannsweiler und Trainer Alexander Gavranovic gehen fortan getrennte Wege, nachdem es bei den TSV-Fußballern zuletzt nicht allzu rund lief. Markus Wien wird das Team in den kommenden Spielen betreuen.











Link kopiert

Inklusive der Wintervorbereitung zehn Niederlagen in Serie, mit 59 Gegentreffern das zweitschlechteste Torverhältnis der Liga, die Mannschaft kommt der Abstiegszone immer näher. Das ist eine Situation, in der ein Trainerwechsel nicht unüblich ist. So ist es nun auch bei den Kreisliga-A-Fußballern des TSV Baltmannsweiler geschehen, bei denen Alexander Gavranovic seit dieser Woche nicht mehr im Amt ist.