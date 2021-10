1 Nach mehreren Einbrüchen ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Wie schon in den vergangenen Wochen, wurde in Esslingen erneut in ein Vereinsheim eingebrochen. Zudem wurden die Räumlichkeiten eines Sportklubs in Plochingen (Kreis Esslingen) zum Ziel von Einbrechern.















Esslingen/Plochingen - Über das Wochenende sind Unbekannte in den Bauwagen, das Kassenhäuschen und das Vereinsheim auf dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes in Esslingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war noch unklar, auf welche Weise der Unbekannte sich Zugang zum Gelände an der K 1215 verschaffte. Dort öffnete er zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen jedoch gewaltsam die drei Objekte und suchte nach Diebesgut. Genaue Erkenntnisse über die Beute liegen noch nicht vor.

Auch in Plochingen wurde am Wochenende eingebrochen, zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam in die Räume ein. Auch hier konnte die Polizei noch keine Angaben zu Diebesgut machen.

Das Polizeirevier in Esslingen ermittelt in beiden Fällen.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Esslingen und im Kreis immer wieder zu Einbrüchen, insbesondere auf Vereinsheime am Wochenende. Ende September meldete die Polizei zwei Einbrüche und mehrere Einbruchsversuche aus Berkheim, auch in Deizisau wurde in ein Vereinsheim eingebrochen. Zudem brach in Leinfelden-Echterdingen ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein. In Filderstadt reichten einem Dieb sogar 30 Minuten für einen Einbruch.