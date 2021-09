1 In Esslingen waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei Vereinsheime in Berkheim ein, zudem wurde am Montag ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft gemeldet.















Esslingen - Im Esslinger Stadtteil Berkheim wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Vereinsheime eingebrochen. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, hatten die unbekannten Täter zunächst vergeblich versucht, die Eingangstüre aufzuhebeln und ein Fenster einzuwerfen, bevor eine Terrassentür gewaltsam geöffnet werden konnte. Im Innern des Gebäudes suchten die Täter nach Beute. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde ist laut Polizei aktuell noch nicht zu sagen.

Beim zweiten Vereinsheim in der Straße Hammerschmiede wurde ein Fenster aufgehebelt. Dazu wurde zunächst ein Rollladen hoch geschoben. Auch hier hatten die Täter zunächst erfolglos versucht, die Eingangstüre zu öffnen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.

An beiden Gebäuden wurde ein Schaden angerichtet, den die Beamten auf insgesamt mehrere hundert Euro schätzen.

Am Montagmorgen wurde der Polizei dann noch ein Einbruch aus der Innenstadt gemeldet. Wie ein Sprecher verlauten ließ, drang der Einbrecher über eine Eingangstür gewaltsam in einen Lebensmittelladen in der Blumenstraße ein. Auch innen wurde weitere Türen gewaltsam geöffnet, es wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.

Mit der Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen übernommen.