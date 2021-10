1 Der Einbrecher verschaffte sich über eine Tür Zutritt zum Gebäude (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa/Daniel Maurer

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Der Einbrecher entwendete Bargeld und wird nun vom Polizeirevier Filderstadt gesucht.















Leinfelden-Echterdingen - In ein Einfamilienhaus in der Marienstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Über eine Tür verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen 18.30 und 19.40 Uhr Zutritt zum Gebäude. Daraus entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.